V koledarju NHL tudi premor za OI. Bodo NHL-ovci vendarle lahko nastopili?

Koledar za naslednjo sezono bodo v vodstvu lige razkrili v četrtek, ESPN pa poroča, da je v njem že predviden premor med 5. in 22. februarjem. A tudi ko bo liga NHL potrdila koledar, bo v njem še vedno opozorilo, da nastop igralcev iz te lige na OI še ni dokončno potrjen, dodaja ameriški športni portal.

Na tem koledarju bo tudi uradno določen termin za tekmo zvezd v NHL, za katero je vodstvo lige že sporočilo, da bo naslednje leto v Las Vegasu, ni pa še znano, ali bo prekinitev za to tekmo združena z načrtovano olimpijsko.

Hokejisti iz NHL so morali izpustiti igre v Pyeonghchangu leta 2018, saj vodstvo lige takrat ni doseglo dogovora o sodelovanju z Mednarodnim olimpijskim komitejem. V novi kolektivni pogodbi sicer obstaja tudi možnost za sodelovanje na OI v letih 2022 in 2026, a se morata o podrobnostih še vedno dogovoriti obe strani, vsaj za igre na Kitajskem naslednje leto pa takšnega dogovora med ligo NHL in Mokom še ni.

Slovenci avgusta na Norveško po tretje zaporedne OI

Devet reprezentanc od 12, ki bodo nastopile v Pekingu, je že znanih, za eno od preostalih treh vstopnic pa se poteguje tudi slovenska izbrana vrsta. Ta si bo tretji zaporedni nastop na olimpijskih igrah poskušala zagotoviti konec avgusta v Oslu, kjer si bo vozovnico za OI 2022 priigral le zmagovalec turnirja, na katerem bodo ob Slovencih in gostiteljih Norvežanih sodelovali še Danci in Južnokorejci.