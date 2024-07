Za prvo tekmo izgubljena Gaber in Cehte

Pariz 2024, moški rokometni turnir, 1. krog

Tekmeca se ne bojijo

"Tako kot vedno smo tudi iz te tekme črpali pozitivne stvari. Še enkrat smo si pogledali to srečanje, do 15. minute smo bili enakovreden, celo boljši tekmec. Zgodila se je rotacija in privoščili smo si absolutno preveč neumnih napak, ob tem se je ogrel tudi njihov vratar in to je bil na koncu seštevek tega visokega poraza z ogromno razliko," se je zadnjega spopada z izbrano vrsto Španije spomnil slovenski selektor Uroš Zorman, a dodal: "Nikakor se zaradi te tekme tekmeca ne bojimo, ne vidim razlogov, zakaj bi se ga. Smo optimisti, je pa res, da bomo morali prav vseh šestdeset minut igrati pametno, preudarno in na koncu bomo videli, kam nas lahko to pripelje."

Na prvi tekmi brez Gabra in Cehteta

Preglavice selektorju povzroča poškodba s petkovega treninga, na katerem je bolečino v mečni mišici začutil Matej Gaber. "Soočamo se s težavo v zadnji minuti. Gaber si je danes poškodoval mišico, tako da bomo videli, kako bo jutri. To bo morala povedati zdravniška služba. Drugače pa bi morali biti pripravljeni," j dejal selektor Uroš Zorman. RTV Slovenija je v petek zvečer poročala, da je 33-letni slovenski krožni napadalec za tekmo izgubljen. To bo prisililo slovenskega selektorja v taktične spremembe. "Ob zgolj enemu pivotu se nam kar nekaj stvari poruši, tako da moramo malo razmisliti, kako to rešiti. Vse to se dogaja iznenada, kar je dodatni izziv, ampak zdaj nimamo kaj." RZS je nato potrdila, da Gaber res ne bo igral. Njegove zdravstvene težave bodo v slovenski reprezentanci skušali rešiti s terapijami in mu tako omogočiti, da se ekipi na igrišču priključi na kakšni izmed naslednjih tekem. Prav tako je Zorman za tekmo s Španijo ostal brez desnega zunanjega Nejca Cehteta, ki si je poškodoval nogo že v času priprav. Kot so zapisali pri RZS, ima tudi on možnost, da se vrne na katerih od prihodnjih tekem, Zorman pa je v moštvo poklical rezervi Kristjana Horžena in Nika Henigmana.

Španije na OI še niso premagali

Slovenska moška rokometna reprezentanca četrtič nastopa na poletnih olimpijskih igrah, po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016. S Španijo se je pomerila na prvih dveh, v Sydneyju je proti njej doživela poraz v skupinskem delu z 28:31, prav tako v Atenah 2004, ko je bilo v skupinskem delu celo 28:41. Nazadnje v Riu 2016 Španije ni bilo, slovenska vrsta pa je tam s šestim mestom dosegla svoj najboljši olimpijski rezultat. V skupinskem delu je izgubila le z Nemčijo (25:28), pa nato v četrtfinalu z Dansko (30:37). Dlje od četrtfinala slovenska izbrana vrsta na OI še ni prišla.

V četrtfinale se prebijejo štiri najboljše reprezentance v vsaki skupini. V skupini B igrajo Danska, Norveška, Madžarska, Francija, Egipt in Argentina. Slovence v skupini A po Španiji čakajo še zahtevne tekme proti Hrvatom (29. 7.), Švedom (31. 7.), Japoncem (2. 8.) in Nemcem (4. 8.)

"Uvodna tekma je izjemno pomembna, morda tudi ključna"

"Zdi se mi, kar zadeva formo, da trenutno malce odstopajo le Švedi. Drugim smo po mojem mnenju lahko kos, bo pa res pomembno, da tekme dobro odpremo," je optimističen Zorman, kako pomembna bo že prva tekma, pa je poudaril tudi kapetan Jure Dolenec: "Uvodna tekma na tako velikem tekmovanju je izjemno pomembna, morda tudi ključna, saj lahko odloči, kako se bo odvil turnir. Tekma s Španijo je ob devetih zjutraj, kar je zelo nenavaden termin, morebitna zmaga pa bi nam odprla lepe možnosti za naprej," pravi eden od sedmih igralcev (poleg Urbana Lesjaka, Blaža Blagotinška, Mateja Gabra, Blaža Janca, Deana Bombača in Mihe Zarabca), ki so pred osmimi leti nastopili na olimpijskih igrah v Rio de Janeiru.

Spet nekaj težav s poškodbami

Slovenci so pred odhodom v Pariz odigrali dve pripravljalni tekmi – v Celju so se z Egiptom razšli z neodločenim izidom 27:27, na drugi tekmi v Györu pa izgubili z Madžari s 25:29. Nekaj skrbi selektorju Zormanu povzročajo tudi poškodbe. "Spet imamo nekaj težav, seveda pri nas ne more iti vse po načrtih. Glede težav bomo videli pred tekmo, tako da o tem še ne bi preveč govoril," nam je povedal v intervjuju in dodal: "V vsako tekmo bomo šli z željo po zmagi. Na koncu vedno rečem, da če daš vse od sebe in je bil tekmec boljši, mi tega nikoli ni težko priznati. Je pa naša težava ta, da ko analiziramo svoje tekme, vidimo, da bi lahko na prste ene roke preštel tekme, na katerih je bil naš nasprotnik izrazito boljši od nas. Vedno smo delali neumne napake, ki so nas na takšnih obračunih stale zmage. Tudi to je sestavni del športa, na napakah se učimo. Od prve tekme želimo nabirati točke."

Zlato branijo Francozi

Zlato iz Tokia branijo Francozi, gostitelji letošnjih iger, ti so zlati kolajni osvojili tudi v Londonu 2012 in Pekingu 2008. Po dva olimpijska naslova imajo še Sovjetska zveza (Montreal 1976 in Seul 1988), Hrvaška (Atlanta 1996 in Atene 2004) in Jugoslavija (München 1972 in Los Angeles 1984), po enega pa Nemčija (Berlin 1936), Nemška demokratična republika (Moskva 1980), Skupnost neodvisnih držav (republike razpadle SZ v Barceloni 1992), Rusija (Sydney 23000) in Danska (Rio de Janeiro 2016).

Slovenska olimpijska ekipa: Vratarji Klemen Ferlin, Urban Lesjak in Urh Kastelic, krilni igralci Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah, Dean Bombač, Miha Zarabec, Nejc Cehte in Jure Dolenec ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Matej Gaber in Kristjan Horžen. Henigman, Horžen in Kastelic imajo status rezerve.