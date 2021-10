Olimpijski ogenj že v Pekingu

Na slovesnosti ob olimpijskem stolpu v Pekingu je Cai Qi, ki vodi organizacijski odbor zimskih iger, sprejel plamenico in z njo prižgal večji ogenj na podstavku. Sprva bo ta nekaj časa na ogled v Pekingu, poročajo državni mediji, nato pa naj bi ogenj pripeljali v različna kitajska mesta, da bi "širili olimpijski duh in pritegnili več ljudi za športe na ledu in snegu".

Dva dni pred igrami je predviden začetek poti olimpijske bakle s 1200 udeleženci, ki bo vodila po prizoriščih tekmovanja.

Kitajski organizatorji so olimpijski plamen sprejeli v torek v Atenah. Prireditev je potekala na panatenskem stadionu, ki je bil v celoti zgrajen iz marmorja in je leta 1896 gostil prve igre moderne dobe. Zaradi koronske pandemije je bila prisotna le peščica povabljenih gostov.

Olimpijske igre se bodo začele 4. februarja. Foto: Guliverimage

Plamen so prižgali s pomočjo konkavnega ogledala in sončnih žarkov v starodavnem mestu Olimpija na grškem polotoku Peloponez. Slovesnost je potekala na ostankih templja boginje Here v Olimpiji, prizorišču antičnih grških iger od osmega stoletja pred našim štetjem do četrtega stoletja našega štetja.

Nekateri protestniki so poskušali motiti slovesnost. Glasno in s transparenti so protestirali proti kršitvam človekovih pravic na Kitajskem, v Tibetu in Hongkongu. Policija jih je nekaj pridržala.