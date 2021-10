Predajo olimpijskega ognja pekinškim organizatorjem pospremili protesti

Olimpijski ogenj za zimske igre 2022 v Pekingu so danes na slovesnosti v Atenah predali v roke organizatorjev in bo lahko začel pot na Kitajsko. Prireditev je potekala na panatenskem stadionu, ki je bil v celoti zgrajen iz marmorja in je leta 1896 gostil prve igre moderne dobe. Zimske igre bodo v Pekingu od 4. do 20. februarja 2022.

Zaradi koronske pandemije korone je bila prisotna le peščica povabljenih gostov, predajo olimpijskega ognja pa so predvajali tudi na grški državni televiziji.

Plamen so dan pred tem prižgali s pomočjo konkavnega ogledala in sončnih žarkov na starodavnem mestu Olimpija na grškem polotoku Peloponez. Slovesnost je potekala na ostankih templja boginje Here v Olimpiji, prizorišču antičnih grških iger od osmega stoletja pred našim štetjem do četrtega stoletja našega štetja.

Slavnostni prižig olimpijskega ognja so pospremili protesti. Foto: Guliverimage

Nekateri protestniki so poskušali motiti slovesnost. Glasno in s transparenti so protestirali proti kršitvam človekovih pravic na Kitajskem, v Tibetu in Hongkongu. Policija jih je nekaj pridržala.

Zaradi koronske pandemije olimpijska plamenica tudi ne bo opravila tradicionalne poti na grških tleh, po prižigu ognja so jo prenesli v atensko Akropolo, kjer je prenočila, preden so jo danes predali Kitajcem.

