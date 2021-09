OKS naj bi nova pravila sprejel sredi decembra

V osrednji slovenski športni organizaciji so osnutek predloga sprememb pravil OKS obravnavali že na julijski skupščini in ga po burni razpravi tudi sprejeli. Med predlogi so izstopali predvsem tisti o spremembah trajanja predsedniškega mandata ter o morebitnih spremembah pri deležu glasov med olimpijskimi in neolimpijskimi športi ter športom za vse.

Danes pa so predstavniki zvez, regionalnih pisarn in lokalnih društev v razpravi obravnavali te predloge sprememb in podali svoja mnenja o tem, kaj in v kakšni meri bi bilo potrebno spreminjati.

Foto: Kickboxing zveza Slovenije

Predloge sprememb bodo potrjevali sreda decembra

Po današnji posvetovalni skupščini bo izvršni odbor OKS pripravil predlog sprememb, ki jih bodo nato delegati potrjevali na naslednji redni skupščini 16. decembra.

V razpravi so tako nekateri predstavniki zvez neolimpijskih športov (kick boks, ju-jitsu, cheerleading zveza Slovenije ...) opozorili, da imajo po njihovem mnenju te športne panoge premajhen delež glasov v sistemu OKS, želijo večji pomen nacionalnih zvez neolimpijskih športov v primerjavi s športom za vse. V obratno smer pa je šel predstavnik Gimnastične veze Slovenije Edi Kolar, ki je poudaril, da olimpijski športi ustvarijo več kot 90 odstotkov koristi v sistemu OKS, imajo pa samo 51-odstotno večino.

V SZS podpirajo močno združenje športnih zvez, ker mora imeti vsaka zveza možnost izbire in glasu. Foto: SZS

Smučarsko zvezo Slovenije je predstavljal Uroš Zupan, ki je podprl spremembo pravilnika za omogočanje večje učinkovitosti delovanja. V tej zvezi so proti osemletnemu predsedniškemu mandatu, predlagajo tudi volitve izvršnega odbora, ne samo predsednika, je pa še dodal, da v SZS podpirajo močno združenje športnih zvez, ker mora imeti vsaka zveza možnost izbire in glasu.

Predstavnik ene najštevilčnejših zvez, planinske, Bojan Rotovnik je podprl možnost, da bi imele vse članice OKS glasovalno pravico, sorazmerno glede na njihov status, zavzel se je za hitrejšo izvedbo samih volitev in možnost uvedbe predsedstva.

Nujna posodobitev sistema volitev

Pri vprašanjih uvajanja sprememb je predstavnik regijske pisarne OKS Ljubo Germič izpostavil, da bi bila nujna posodobitev sistema volitev in izpostavil, da so tudi med posameznimi članicami nacionalnih olimpijskih zvez, ki jim ni odrekel pravice do večinskega deleža, precejšnje razlike.

"Športniki smo jedro vsake organizacije, pa naj bo v klubih, na lokalni ali državni ravni. Mi smo tisti, zaradi katerih vse to je, zato se mi zdi pošteno, da imamo tudi mi zadosti velik delež glasov, da lahko uspešno zastopamo pravice športnikov. Pomembno je, da nam daste veljavo, ne samo ob uspehih, ampak tudi, ko je treba vprašati za mnenje," pa je dejala Raša Sraka Vukovič iz komisije športnikov.

"Glede mandatov: konsenz mora biti, da se mandat omeji in to je konec zgodbe. Koliko je to, pa je stvar dogovora." Foto: Urban Urbanc/Sportida

Podpredsednik OKS Janez Sodržnik, predstavnik športa za vse, pa je ugotovil, da je od prejšnje skupščine prišlo do določenih premikov ter da so povezali, kar se je zdelo nepovezljivo, a poudaril je tudi, da je težko iskati ravnotežje med tako različnimi interesi. O napovedanih spremembah je dejal, da je zanje prepričan, da so se sposobni dogovoriti, a predlagal, da na skupščini zanje glasujejo le, če bodo vnaprej dogovorjene.

Gabrovec: konsenz mora biti, da se mandat omeji in to je konec zgodbe

"Predlagam, da se 16. decembra prenovljena pravila sprejmejo, če bo konsenz. To pa je vaša zgodba, da jo naredite. Prava pot je, da se sliši vsak glas. Glede mandatov: konsenz mora biti, da se mandat omeji in to je konec zgodbe. Koliko je to, pa je stvar dogovora. Skušajmo potem to realizirati tako, da bo skupščina 16. decembra odločala tako, da bo večina zadovoljna," pa je ob koncu pozval predsednik OKS Bogdan Gabrovec.