Slovenski krvniki in Američani za finale igrajo peti niz

Na olimpijskem odbojkarskem moškem turnirju sta na sporedu polfinalni tekmi. Prvi se za finalno vstopnico merita Poljska, ki je v ponedeljkovem četrtfinalu s 3:1 izločila Slovenijo, in ZDA, ki so bile s 3:1 boljše od Brazilije (16.30). Poljaki so zaostajali z 1:2 v nizih, a zdaj izsilili odločilni peti niz. V večernem polfinalu se bosta ob 20. uri pomerili gostiteljica, aktualna olimpijska prvakinja Francija, in aktualna svetovna prvakinja Italija.

Odbojkarski olimpijski turnir, polfinale, 7. avgust:

Poljaki so v četrtfinalu v ponedeljek s 3:1 premagali Slovence, ki so olimpijski debi končali na petem mestu. Poljska reprezentanca je z zmago nad varovanci Gheorgheja Cretuja končala četrtfinalni olimpijski urok, saj je na zadnjih petih olimpijskih igrah vselej igrala v četrtfinalu in vselej izgubila.

Američani so v četrtfinalu izločili Brazilce. Foto: Reuters Tokrat je četi Srba Nikole Grbića le uspelo priti do polfinala, v katerem pa niso mogli računati na srednjega blokerja Mateusza Bienieka, ki si je na tekmi proti Slovencem poškodoval stopalo. Zamenjal ga je rezervist Bartlomiej Boladž.

Tudi Američani so v četrtfinalu s svojimi tekmeci opravili v štirih setih, s 3:1 so izločili Brazilce. Ameriška reprezentanca je v Parizu še neporažena, v skupinskem delu je premagala Argentino, Nemčijo in Italijo. Poljaki imajo na računu en poraz, zadnjo tekmo skupinskega dela so izgubili z Italijani.

Večerna poslastica ekip, ki sta se v četrtfinalu sprehajali na robu prepada

V večernem polfinalu sledi poslastica reprezentanc, ki sta se v četrtfinalu dodobra namučili ter se rešili šele po velikem preobratu in petih setih. Na eni strani bo aktualna svetovna prvakinja Italija, na drugi branilka olimpijskega naslova in gostiteljica Francija.

Italijani so se rešili po velikem preobratu in skrajšanemu petemu setu. Foto: Reuters

Azzuri so po treh zmagah skupinski del končali na prvem mestu in se v četrtfinalu srečali z osmimi Japonci, ki v skupinskem delu niso bili najbolj prepričljivi. A Azijci so četrtfinale odlično odprli, povedli z 2:0 in nato Italijanom dopustili preobrat. Peti skrajšani set so Italijani dobili s 17:15 in ostali "med živimi".

Nekdanji selektor Slovencev Andrea Giani je v četrtfinalu s Francozi trpel, a po preobratu jim je uspelo priti do bojev za medalje. Foto: Reuters

Francozi so prvi del končali z dvema zmagama in porazom proti Slovencem, tako da jih je v četrtfinalu pričakala garaška Nemčija, ki je bila blizu presenečenja.

Nemci so vodili z 2:0, na koncu pa je tudi gostiteljem uspelo izvleči peti set, dobili so ga s 15:13 in razveselili domače navijače, ki tako še lahko upajo na ubranitev naslova olimpijskih prvakov.

Zmagovalca dvobojev finale čaka v soboto ob 13. uri, poraženca se bosta za tretje mesto pomerila v petek.

