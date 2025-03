Renault Rafale E-Tech plug-in hybrid 4x4 300: simbol prestiža in inovativnosti

Renault je z novim modelom Rafale E-Tech 4x4 300 postavil nov mejnik v svoji ponudbi, ki z napredno tehnologijo, izjemno učinkovitostjo in športnim dizajnom pomeni pomemben korak naprej za znamko Renault. Z njim na novo odkriva zmogljivosti in je poklon pionirskemu duhu znamke – včeraj v zraku z letalom Caudron-Renault Rafale, danes na cesti. Gre za super hibridni športni terenec, ki združuje vso strokovno znanje in izkušnje, ki jih je Renault nabiral v letih razvoja. Rafale se ne ponaša le z zmogljivim pogonskim sklopom, ampak vključuje tudi najnovejše tehnologije za optimizacijo vozniške izkušnje in udobja.

Pogonski Sklop E-Tech plug-in hybrid 4x4 300: vrhunska učinkovitost

Renault Rafale E-Tech 4x4 300 je opremljen s posebej razvitim pogonskim sklopom, ki je zasnovan za ta model. Odlikuje se tako po zmogljivostih (od 80 do 120 kilometrov na uro pospeši v 4 sekundah) kot tudi po izjemni učinkovitosti, ki je predvsem zasluga optimiziranega delovanja štirih motorjev, enega z notranjim zgorevanjem in treh elektromotorjev. S tem naprednim sistemom lahko Renault Rafale doseže izjemen doseg do tisoč kilometrov na dolge razdalje, pri čemer omogoča tudi do 105 kilometrov vožnje izključno na elektriko. Takšna kombinacija nudi popolno ravnovesje med zmogljivostjo in učinkovitostjo, kar je ključno za sodobnega voznika, ki išče tako ekološki kot tudi zmogljiv vozniški užitek.

Poleg novega pogonskega sklopa je Rafale E-Tech 4x4 300 dobil tudi nov nivo opreme "atelier Alpine" s podvozjem in sistemom nadzora okretnosti, ki so ju uglasili inženirji Alpine Cars in pa inteligentno aktivno vzmetenje s predikativno kamero. Ti elementi v kombinaciji s pogonom in krmiljenjem vseh štirih koles predstavljajo tehnično konfiguracijo, kakršne ni v ponudbi velikoserijskih proizvajalcev, združuje pa moč, okretnost in živahnost brez primere. Ob tem seveda ne gre zanemariti udobja in ugodja potnikov v duhu "voiture à vivre", ki je tako ljub znamki Renault. Rafale E-Tech 4x4 300 tako prinaša povsem novo izkušnjo, njegova različica atelier Alpine pa se razlikuje po posebnih platiščih s premerom 53 centimetrov (21'') in karoserijo ekskluzivne mat modre Alpine barve.

Foto: GA Adriatic

Oblika in zasnova: eleganca in športni duh

Renault Rafale se že na prvi pogled prepozna kot kupejevski športni terenec, ponaša se z izrazitimi rameni in elegantnimi linijami, ki se tekoče pretakajo po celotnem vozilu. Kjerkoli je bilo mogoče, je Renault ustvaril presenetljive učinke in ne glede na to, iz katerega kota pogledate vozilo, se na njem vedno nekaj dogaja – povsod vas bo presenetila kakšna posebna privlačnost. Vozilo je preprosto ustvarjeno, da očara z obliko in prepoznavnim značajem, hkrati pa je zasnovano z mislijo na praktičnost in udobje za voznika ter potnike.

Foto: GA Adriatic

Notranjost, kjer se srečata udobje in eleganca

Renault Rafale je vozilo, ki združuje užitek v vožnji z udobjem in prostornostjo, kar omogoča nepozabna potovanja v družbi. Medtem ko je užitek v vožnji pogosto osredotočen predvsem na voznika, ta model poskrbi tudi za vse potnike, ki bodo uživali v udobju, ki ga ponuja. Zasnovan je tako, da brezkompromisno zadostuje potrebam voznika, vendar ne na račun udobja drugih. Potniki na zadnjih sedežih si lahko obetajo prostorni prostor za noge, medtem ko jim prijetno širino ponuja tudi dovolj visoka streha, kar zagotavlja udobno in sproščeno vožnjo tudi na daljših poteh.

Poleg tega Renault Rafale ponuja izjemno prostoren prtljažni prostor, ki se ponaša z velikostjo kar 647 litrov. To pomeni, da boste na potovanje lahko brezskrbno vzeli vse potrebščine, ne da bi vam bilo treba skrbeti za prostor. Odlična kombinacija udobja, prostornosti in praktičnosti zagotavlja, da bo vsak kilometer, prevožen v tem vozilu, prijeten in brezskrbno uživaški, ne glede na to, ali gre za vsakodnevne vožnje ali dolga potovanja v družbi.

Foto: GA Adriatic

Napredna tehnologija: povezanost, varnost in vozniško udobje

Renault Rafale ni le vrhunski po zmogljivostih, ampak vključuje tudi najnovejšo tehnologijo, ki izboljša varnost, udobje in povezanost. Eden izmed ključnih tehnoloških dosežkov je sistem 4Control advanced, ki zagotavlja izjemno stabilnost in natančnost krmiljenja. S tem sistemom se Renault Rafale odlično prilagaja različnim pogojem vožnje in zagotavlja boljšo vodljivost tudi pri večjih hitrostih ali v ozkih ovinkih. Poleg tega je Renault Rafale opremljen z naprednimi asistenčnimi sistemi, ki vključujejo funkcije, kot so samodejno zaviranje v sili, prepoznavanje prometnih znakov, nadzor mrtvega kota in številne druge funkcionalnosti, ki zagotavljajo brezskrbno in varno vožnjo, žarometi s tehnologijo LED matrix pa bodo noč spremenili v dan, ne da bi pri tem motili druge udeležence v prometu.

Foto: GA Adriatic

OpenR link in solarbay: povezanost in udobje

Renault Rafale ima na armaturni plošči že znani dvojni zaslon openR, ki pa ima prenovljene vmesnike in grafiko. Zaslon openR je nameščen tako, da je lahko dosegljiv tako očem kot rokam, zato lahko voznik z multimedijsko napravo openR link upravlja brez odvračanja pogleda s ceste. Navigacijska naprava je obogatena z vgrajenim sistemom Google, delovanje pa je bilo temeljito preizkušeno in preverjeno ter se je izkazalo za merilo na tem področju. Grafični vmesnik sistema je povsem prenovljen, prilega se svežemu, spektakularnemu videzu vozila Rafale ter podčrtuje njegov značaj in tehnologijo.

Za še večje udobje je v notranjosti vozila na voljo panoramska streha solarbay s prilagojeno prosojnostjo. Ta streha je brez običajnega senčila, gre za aktiven sistem, ki na ukaz zatemni dele stekla, temelji pa na električno spodbujenih premikih molekul. Nudi takojšnjo zaščito pred sončno pripeko, kar devet segmentov, ki pokrivajo površino steklene strehe, pa se zapovrstjo zatemni s posebno animacijo.

To streho iz prosojnega stekla se upravlja bodisi glasovno z Google Assistant ali ročno z gumbom ob stropni lučki. Voznik in potniki lahko izbirajo med štirimi nastavitvami: povsem prozorna streha, povsem zatemnjena streha, prozoren prednji in zatemnjen zadnji del strehe ali obratno. To je uporabnejše od običajnega senčila, saj potnikom zadaj omogoča, da si izbirajo stopnjo osenčenosti ne glede na izbiro potnikov spredaj. Panoramska streha solarbay z nastavljivo prosojnostjo zagotavlja tudi za 30 milimetrov več prostora za glavo, kar glede na kupejevsko obliko sploh ni zanemarljivo, še zlasti za potnike zadaj.

Renault Rafale E-Tech plug-in hybrid 4x4 300 predstavlja kombinacijo inovativnosti, zmogljivosti in prestiža, ki bo zadovoljila tudi najzahtevnejše voznike. Z naprednim pogonskim sklopom priključnega hibrida, edinstveno obliko in naprednimi tehnologijami ponuja izjemno vozniško izkušnjo, ki postavlja nove standarde na področju športnih terencev

Naročnik oglasnega sporočila je GA ADRIATIC D.O.O.