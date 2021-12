Nekdanjega nemškega smučarskega asa skrbi "upad olimpijskih vrednot"

Zdaj 37-letni Felix Neureuther, ki se je od tekmovalnega smučanja poslovil leta 2019, je ostro kritiziral Mednarodni olimpijski komite (Mok), katerega predsednik je njegov rojak Thomas Bach.

Le še komercialni in drugi "šumi"

Neureuther je "zelo zaskrbljen" zaradi olimpijske ideje, ki je v zadnjih nekaj desetletjih pripeljala veliko ljudi v šport in sprožila velika čustva. Boji se, da marsikdo v prihodnosti ne bo mogel tako navdušeno uživati v igrah kot v preteklosti. "Ne bo jim uspelo."

Nekdanji smučar je kritičen do tega, da že zdavnaj nista v ospredju tradicionalna olimpijska ideja in šport, temveč le še komercialni in drugi "šumi". Dokaz za to je po njegovem tudi dejstvo, da so igre podeljene diktaturam, kot je Kitajska. Ključno vprašanje zanj je, kako bo Mok spet v družbi priznan kot verodostojen: "V zadnjih 20 letih je šlo toliko narobe, da je po mojem mnenju nemogoče ponovno pridobiti to verodostojnost."

Kitajska je tarča kritik zaradi kršitev človekovih pravic

"V zadnjih 20 letih je šlo toliko narobe, da je po mojem mnenju nemogoče ponovno pridobiti to verodostojnost." Foto: Guliverimage Zimske olimpijske igre se bodo začele 4. februarja v Pekingu. Kitajska je tarča kritik zaradi kršitev človekovih pravic Ujgurom in Tibetancem, zatiranja gibanja za demokracijo v Hongkongu in zaradi groženj Tajvanu. ZDA, Velika Britanija, Nova Zelandija, Avstralija so pred kratkim napovedale, da na igre na Kitajsko ne bodo poslale diplomatskih oziroma uradnih predstavnikov države.

Že mesece aktivisti in borci za človekove pravice pozivajo zahodne demokracije, kot je Nemčija, naj bojkotirajo športni dogodek kot tak in na Kitajsko ne pošljejo tudi športnike, še navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Najuspešnejši nemški smučar

Neureuther je najuspešnejši nemški smučar v moški konkurenci. V svetovnem pokalu je zabeležil 13 zmag, 12 slalomskih in eno veleslalomsko. Zadnjo novembra 2017 v Leviju, tik pred pred hudo poškodbo kolena, ki mu je preprečila nastop na olimpijskih igrah v Pyeongchangu 2018.

Olimpijske kolajne tako nima v svoji zbirki uspehov, ima pa pet odličij s svetovnih prvenstev. Leta 2005 je v Bormiu osvojil ekipno zlato, leta 2013 v Schladmingu je bil srebrn v slalomu, v Beaver Creeku in St. Moritzu je bil v slalomu bronast, ima pa še eno ekipno kolajno. Nemka Katja Seizinger je sicer vpisala kar 36 zmag v svetovnem pokalu.

