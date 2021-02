Morija po seksističnem škandalu nasledila nekdanja vrhunska športnica

Po seksističnem škandalu, ki je odnesel predsednika organizacijskega odbora olimpijskih iger Tokio 2020 Yoshira Morija, so na Japonskem imenovali novo vodilno organizatorjev prestavljenih iger. To funkcijo je zgolj 156 dni pred prižigom olimpijskega ognja prevzela Seiko Hashimoto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nekdanja sedemkratna olimpijka v hitrostnem drsanju in kolesarstvu na velodromu Seiko Hashimoto bo prevzela mesto, ki ga je zapustil Yoshiro Mori. Ta se je zapletel v škandal, ki ga je sam zakuhal zaradi izjav, naperjenih proti ženskam, s čimer je sprožil val ogorčenja na Japonskem in po svetu.

Mesto predsednice organizacijskega odbora je zgolj pet mesecev pred začetkom OI, nad katerimi visi Damoklejev meč pandemije novega koronavirusa, prevzela 56-letnega nekdanjega vrhunska športnica in ministrica, ki je zapolnila izpraznjeno mesto po odstopu že 83-letnega nekdanjega japonskega premierja.

Odstopila z ministrske funkcije, da bi postala predsednica

Na zimskih olimpijskih igrah leta 1992 v Albertvillu je tako pozirala z zlato medaljo. Foto: Reuters V četrtek je odstopila z ministrske funkcije, da bi lahko prevzela novo vlogo. Po imenovanju je izjavila, da si bo prizadevala za večjo enakost spolov. Na lestvici Svetovnega gospodarskega foruma o enakosti med spoloma je Japonska na le 121. mestu.

Hashimotova ima največ nastopov na olimpijskih igrah med vsemi japonskimi športnicami, v absolutnem merilu je več nastopov za Japonsko na OI zbral sloviti smučarski skakalec Noriaki Kasai.

Mori je na spletni seji upravnega odbora organizacijskega odbora dejal, da so se sestanki, na katerih so sodelovale ženske, zavlekli, ker so vse ženske želele govoriti.

Njegovo ravnanje je obsodil tudi Mednarodni olimpijski komite. "Izjave so popolnoma neprimerne in v nasprotju z vrednotami Moka ter reformami olimpijske agende 2020," so takrat zapisali pri Moku in dodali, da so igre v Tokiu z 49 odstotki športnic dosegle enakost spolov.

Yoshiro Mori je zapustil položaj po seksistični aferi. Foto: Reuters

Morijeve izjave so bile še toliko bolj neustrezne, ker je svoje mnenje o ženskah izrazil na sestanku organizacijskega odbora za OI med razpravo o vsaj 40-odstotni zastopanosti žensk v organih odločanja v športnih organizacijah.

"Seje z veliko ženskami trajajo veliko časa. Ženske imajo močan občutek tekmovalnosti. Če ena oseba dvigne roko, verjetno druge mislijo, da morajo tudi one nekaj povedati. Zato vse govorijo," je dejal nekdanji japonski politik.

Za svoje izjave se je opravičil in sprva izjavil, da ne bo odstopil s položaja, vendar je 11. februarja sporočil, da želi odstopiti. V svojem odstopnem govoru naslednji dan je Mori dejal, da ne ponižuje žensk, za razpihovanje negativnih čustev javnosti pa je obtožil medije. V isti sapi je sicer dodal, da z vztrajanjem na položaju ne želi ovirati prizadevanj za nemoteno izvedbo OI, ki bodo od 23. julija do 8. avgusta.