Prvi mož olimpijskega Tokia po pritiskih odstopil z visokega položaja

Nekdanji japonski premier in predsednik organizacijskega odbora letošnjih poletnih olimpijskih iger v Tokiu Yoshiro Mori je po pritiskih odstopil s položaja, potem ko je na Japonskem in v tujini sprožil val ogorčenja s svojimi trditvami, da ženske na sestankih govorijo preveč.

"Moja neprimerna izjava je povzročila veliko zmede. Iskreno se opravičujem. Kot predsednik organizacijskega odbora želim danes odstopiti. Pomembno je, da julija izpeljemo olimpijske igre. Moja prisotnost ne sme biti ovira pri tem," je dejal Mori.

Triinosemdesetletnik je prejšnji teden sprožil val ogorčenja na Japonskem in v tujini, ko je dejal, da ženske na sestankih govorijo preveč.

Morijevo izjavo obsodil tudi MOK

Od takrat se je opravičil za svoje seksistične opazke, a hkrati dodal, da "z ženskami ne govori veliko". Morijevo ravnanje je obsodil tudi Mednarodni olimpijski komite.

"Izjave so popolnoma neprimerne in v nasprotju z vrednotami Moka ter reformami olimpijske agende 2020," so zapisali pri Moku in dodali, da so igre v Tokiu z 49 odstotki športnic dosegle enakost spolov.

Poleg tega se je Mok zavezal, da bo še naprej spodbujal vključevanje, solidarnost in ukrepe proti diskriminaciji. "V zahtevnih razmerah v svetu, v katerem živimo, je zdaj bolj kot kadarkoli prej raznolikost temeljna vrednota, ki jo moramo spoštovati in iz nje črpati moč," so še zapisali pri krovni olimpijski družini.

Kdo bo nasledil Morija?

Morijev naslednik na mestu predsednika organizacijskega odbora še ni znan. Zdelo se je, da bo to postal nekdanji nogometaš, 84-letni Saburo Kawabuchi, a je ta, kot poročajo lokalni mediji, po nasprotovanju dela javnosti zavrnil to ponudbo.

"Nič še ni odločeno," je dejala Seiko Hashimoto, japonska ministrica, zadolžena za izvedbo olimpijskih in paraolimpijskih iger v deželi vzhajajočega sonca. A prav ona naj bi bila zdaj glavna kandidatka za vodjo organizacijskega odbora.