To, česar so se bali, se ne bo zgodilo

Športnikom, ki se bodo udeležili olimpijskih iger v Tokiu, ob prihodu v deželo vzhajajočega sonca, ne bo treba v 14-dnevno karanteno, kar so napovedovali različni viri (na OKS so nam sicer že pred kratkim dejali, da je informacija, ki kroži v javnosti, napačna), svoje zdravstveno stanje bomo morali dokazovati z negativnim testom na koronavirus, ki ni starejši od 72 ur.

Tadej Pogačar in Primož Roglič se bosta neposredno z Dirke po Franciji odpravila na olimpijske igre. Med zadnjo etapo Toura in olimpijsko cestno dirko bo samo šest dni razmika. Foto: Guliverimage/Getty Images

To je odlična novica za kolesarke, ki bodo 11. julija končale dirko Giro Rosa, in za kolesarje (med njimi bosta tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič), ki jih zadnja etapa Dirke po Franciji čaka 18. julija, kar je le šest dni pred olimpijsko cestno dirko v Tokiu.

Aplikacija za spremljanje zdravstvenega stanja

Olimpijci in njihovo spremljevalno osebje bodo pred vstopom na Japonsko morali predložiti negativni test na koronavirus, naložiti pa si bodo morali tudi posebno aplikacijo za pametni telefon, v kateri bodo 14 dni pred potovanjem na Japonsko beležili, kakšno je njihovo zdravstveno stanje.

V aplikacijo bodo vnašali podatke o izmerjeni telesni temperaturi in morebitne simptome bolezni covid-19. Podatki bodo posredovani japonskim oblastem.

Prav tako bodo športniki morali sporočiti, kje bodo nastanjeni, kam bodo potovali, kje se bodo gibali v prvih 14 dneh in s kom bodo najverjetneje v tesnejšem stiku. Druženja, kot so ga olimpijci poznali v prejšnjih letih, v Tokiu prav gotovo ne bo.

Športniki bodo morali prvih 14 dni na Japonskem prijaviti tudi potovanja, nastanitev in načrtovane aktivnosti. To bo verjetno vključevalo, kje bodo trenirali in s kom bodo pričakovali tesne stike med bivanjem, kot so soigralci in osebje ekipe.

Ti. Playbook priporoča dosledno spoštovanje vseh higienskih ukrepov, od rednega umivanja rok, razkuževanja in nošenja zaščitnih mask. Opozarja tudi pred nepotrebnimi oblikami fizičnega stika, kot so objemi, petke in stiski rok, ter športnikom predlaga, naj med obroki ohranjajo medsebojno razdaljo dveh metrov in čim bolj omejijo stike.

Takšnih prizorov, kot smo jih leta 2016 na olimpijskih igrah v Riu, v Tokiu najbrž ne bomo videli. Foto: Guliverimage/Getty Images

Olimpijci brez turističnega razgledovanja

Športnikom je prav tako svetovano, naj se zadržujejo zgolj na uradnih olimpijskih prizoriščih in nastanitvah ter naj ne uporabljajo javnega prevoza in ne obiskujejo telovadnic, turističnih predelov, trgovin, restavracij ali barov.

Športnikom bodo pred vstopom na olimpijske igre merili tudi telesno temperaturo, tistim, s temperaturo 37,5 stopinje Celzija, vstop na prizorišča ne bo dovoljen.

Vsak, ki bo prišel v stik z osebo, ki ima potrjeno okužbo na novi koronavirus, bo moral opraviti testiranje in ga bodo zadržali na določenem območju, dokler rezultati testa ne bodo znani. Vsak, ki bo razvil simptome bolezni covid-19, bo prepeljan v za to namenjeno ambulanto na testiranje in ne bo mogel tekmovati, dokler ne bo jasno, ali je njegov izvid negativen.

Vsa protidopinška testiranja bodo delovala v skladu z zdravstvenimi in varnostnimi ukrepi ter smernicami WADA, so še zapisali pri MOK.

Cepljenje za olimpijce ne bo obvezno, je pa priporočeno. Foto: Reuters

Cepljenje ne bo potrebno, je pa priporočeno

Prav tako se je veliko razpravljalo o tem, ali bi se morali olimpijski športniki cepiti proti novemu virusu, in ali bi do cepiva morali priti na podlagi prednostnega seznama.

Tega priročnik, ki so ga pripravili pri MOK, ne predvideva, poziva pa športnike, naj se cepijo, ko bodo dobili priložnost, ne samo zaradi sebe, ampak tudi širše skupnosti in japonskega prebivalstva.

Pri Olimpijskem komiteju Slovenije so na ministrstvo za zdravje že 11. januarja naslovili predlog uvrstitve kandidatov olimpijske reprezentance in njihovega strokovnega spremljevalnega osebja na prednostni seznam upravičencev do cepljenja proti virusu sars-cov-2, in sicer takoj za prednostnimi ranljivimi skupinami. Odgovora še niso prejeli.