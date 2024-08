Južnokorejska medalistka po prihodu v domovino pristala v bolnišnici

Južnokorejsko strelko Kim Ye-ji, ki je na olimpijskih igrah v Parizu osvojila srebrno medaljo v streljanju z zračno pištolo na 10 metrov, so danes prepeljali v bolnišnico, potem ko je med novinarsko konferenco v domovini omedlela, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Enaintridesetletnica je prejšnji teden s svojim mirnim vedenjem, strelskimi očali z žičnimi okvirji in bejzbolsko kapo ob srebrni medalji postala tudi svetovna spletna senzacija, pohvalil jo je tudi lastnik družbenega omrežja X Elon Musk.

Kim je danes med pogovorom s tamkajšnjimi novinarji na jugu države nenadoma obležala in so jo prepeljali v bolnišnico. Tiskovni predstavnik okrožja Imsil je dejal, da si je Kim po incidentu opomogla in je bila premeščena v splošno bolnišnico v mestu Jeonju.

"Delavci prve pomoči so nas obvestili, da ne potrebuje resnega zdravljenja," je dejal tiskovni predstavnik in dodal, da jo čaka še zdravniški pregled.

Njen trener Kwak Min-su je dejal, da njegova varovanka nima zdravstvenih težav, se pa je od sredine julija spopadala z "nakopičeno utrujenostjo" in zelo natrpanim urnikom tekmovanj.