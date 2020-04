Japonski premier Abe: OI brez nadzora nad pandemijo niso mogoče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Drugače bo težko pripraviti OI," je dodal Abe na vprašanje opozicije, če bo Tokio pripravljen na organizacijo OI, ki so bile z letošnjega prestavljene na naslednje leto med 23. julijem in 8. avgustom.

"Že ves čas pravimo, da moramo OI in paralimpijske igre pripraviti tako, da bodo lahko tekmovalci in gledalci varni. To ne bo mogoče, če ne bomo imeli nadzora nad pandemijo novega koronavirusa," je po poročanju spletne strani Reutersa pojasnil Abe.

O tem, da bi bile lahko OI odpovedane, če se pandemija ne bo umirila in bila pod nadzorom, je že v torek izpostavil predsednik organizacijskega odbora Tokio 2020 Yoshiro Mori v pogovoru za japonski dnevnik Nikkan Sports.

Mori je na vprašanje, ali je možno OI prestaviti na 2022, če bi bilo to nujno, odločno in kratko dejal "Ne!" ter dodal: "V tem primeru bodo OI odpovedane."

Japonski strokovnjak za infekcijske bolezni Kentaro Iwata je 20. aprila dejal, da bi morala biti za izvedbo iger izpolnjena dva pogoja. Prvi je nadzor nad covidom-19 na Japonskem, drugi pa nadzor nad boleznijo tudi drugod po svetu, ker bodo na igre prišli športniki in gostje iz najrazličnejših držav z vsega sveta.

Nekateri zdravstveni strokovnjaki menijo, da bi bile lahko OI le v primeru, če bi bilo prej odkrito in nato tudi na voljo učinkovito cepivo v zadostnih količinah.