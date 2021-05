Japonska mesta odpovedujejo gostoljubje olimpijcem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mesta, ki so vključena v program Host Town, odpovedujejo sodelovanje. Foto: Reuters

Japonska mesta kar po vrsti odpovedujejo sodelovanje z olimpijskimi igrami, ki jih bo čez dva meseca gostil Tokio. Po poročanju časnika Nikkei je vsaj 30 do 40 mest že odpovedalo sodelovanje v programu Host Town, kamor so bila vključena kot centri za pripravo in aklimatizacijo ter kulturno izmenjavo olimpijcev z vsega sveta tik pred igrami.