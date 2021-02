IO OKS znova pozval k večji pomoči športu

Člani Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije so na današnjem zasedanju vnovič pozvali vlado h konkretnejši podpori športu v naslednjem paketu za blaženje posledic pandemije covida 19. Obenem so še enkrat pozvali politične odločevalce, da se otrokom in mladini vnovič omogoči športna vadba ter potrdili Letni program športa. Člani IO OKS so opozorili predvsem na alarmantno stanje v društvih, kjer so številna v velikih težavah. "Ugašanje društev je velika nevarnost, saj bo vnovična vzpostavitev v številnih sredinah težka," je ob tem dejal drugi podpredsednik OKS Janez Sodržnik.