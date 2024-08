Franček Gorazd Tiršek kot šesti v finale

Na paraolimpijskih igrah v Parizu je danes nastope začel najuspešnejši član slovenske ekipe, strelec Franček Gorazd Tiršek. V kvalifikacijah z zračno puško stoje v kategoriji R4 je bil šesti in si zagotovil finalni nastop, ta se bo začel ob 16.15.

Strelci na paraolimpijskih igrah sicer ne tekmujejo v Parizu, saj so strelska tekmovanja v francoskem nacionalnem strelskem središču Chateauroux, ki je od prestolnice oddaljeno 250 kilometrov. Kvalifikacije v svoji najmočnejši disciplini je Tiršek opravil s pričakovano uvrstitvijo v finale, a je bil zaradi nekoliko slabše tretje in zadnje serije (104,2 in 103,9 kroga) nekaj časa prav ob koncu osmerice, ki si zagotovi finale.

Nazadnje je njegovih 631,2 kroga zadoščalo za šesti izid, za desetinko je prehitel Korejca Dongana Parka in za štiri Novozelandca Michaela Johnsona. V ospredju pa je z veliko prednostjo končal domačin Tanguy de la Forest, ki je s 638,2 kroga postavil nov paraolimpijski rekord. Drugo in tretje mesto v kvalifikacijah sta zasedla Korejec Huntae Seo (637,4) in Ukrajinec Vitalij Plakuščij (634,9).

Disciplina zračna puška stoje je Tirškova najmočnejša; v njej si je pristreljal tri od štirih paraolimpijskih medalj v karieri, drugi je bil tako v Londonu 2012, Riu 2016 kot v Tokiu pred tremi leti.

Brez finala pa je danes ostal aktualni prvak iz Tokia v tej disciplini, Šved Philip Jonsson, ki je bil 12.