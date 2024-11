Danes gala večer Fundacije Leona Štuklja in Miroslava Cerarja

Olimpijski komite Slovenije (OKS) bo drevi gostil gala večer Fundacije Leona Štuklja in Miroslava Cerarja. Prireditev bo v Grand hotelu Union v Ljubljani potekala ob deseti obletnici ustanovitve fundacijo za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij in na njej bo košarkar Goran Dragić zadnjič v vlogi ambasadorja.

Lansko rekordno dražbo je gostil kolesarski zvezdnik Primož Roglič, ki je taktirko botra prevzel iz rok alpske smučarke Tine Maze. Ta je predlani pomagala zbrati 135.000 evrov, Roglič je nato s partnerji prišel do 200.180 evrov.

Nato je bil na vrsti Dragić, kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance leta 2017 bo palico botra v nocojšnjem večeru z neposrednim prenosom na nacionalni televiziji ob 20.30 predal naslednici ali nasledniku. Pol ure pred tem bodo gostje v dvorani in pred televizijskimi sprejemniki videli dokumentarni film Zmaj s Kosez, posvečen osrednji osebnosti večera.

Na dražbi kar nekaj dragocenih kosov

Goran Dragić. Foto: STA V Dragićevem dobrodelnem katalogu za dražbo so dragoceni športni rekviziti, podpisani dresi in žoge ter predmeti, povezani z nepozabnimi trenutki njegove kariere v ligi NBA in na evropskih prvenstvih. Artikli so že na voljo, z nakupom pa bodo ljubitelji športa pomagali mladim talentom, ki jim bodo zbrana sredstva omogočala nadaljevanje športne kariere.

Fundacijo za športnike iz socialno šibkejših okolij je OKS ustanovil leta 2015 na pobudo nekdanjega predsednika OKS Bogdana Gabrovca, lani pa je prvič nosila ime Fundacija Leona Štuklja in Miroslava Cerarja za podporo športnikom in drugim nadarjenim dijakom in študentom iz socialno šibkih okolij.

V zadnjih letih ima fundacija tudi svojega ambasadorja. Prvi je bil predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach, za njim je žogo dobrodelnosti prevzel predsednik Evropske nogometne zveze Uefe Aleksander Čeferin, nato pa sta bila v tej vlogi Tina Maze in Roglič.