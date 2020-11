"Cepljenje za udeležence OI ne bo obvezno"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Bach, ki je v teh dneh na uradnem obisku v Tokiu, prvem po marčevski preložitvi OI za leto dni, je pojasnil, da bi bila zahteva po cepljenju za vse športnike "korak preveč".

Udeleženci tekmovanj in drugi, ki bodo dejavno spremljali igre na Japonskem, se bodo lahko cepili po lastni presoji oziroma prostovoljno, je dodal Bach. Tistim, ki se za to ne bodo odločili, nastopa ne bodo preprečili. Poudaril je, da bo Mok vsem priporočil, naj se cepijo.

Foto: Reuters

Odločitev za cepljenje bi bila lahko po njegovih besedah tudi znak spoštovanja do drugih udeležencev iger in japonskih gostiteljev.

"Upoštevati je treba veliko vidikov. Gre za vprašanje zasebnosti in odločitev posameznika, gre tudi za vprašanje, kakšne bodo splošne zdravstvene razmere, in seveda za vprašanje, kako dosegljivo bo cepivo," je med obiskom olimpijske vasi v Tokiu prvi mož Moka pojasnil, zakaj cepljenje ne bo obvezno.

Bach v teh dneh na obisku Tokia preverja, kako so Japonci pripravljeni na prestavljene igre, skupaj s prireditelji pa tudi usklajujejo naslednje poteze in načrt dela do poletja 2021, ko naj bi igre z enoletno zamudo vendarle izvedli.

Bach je med tem obiskom Tokia že zatrdil, da Mok nikakor ne razmišlja o odpovedi olimpijskih iger.