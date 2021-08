Udeleženec paraolimpijskih iger zaradi covida-19 v bolnišnici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Paraolimpijske igre so se v Tokiu začele v torek.

Paraolimpijske igre so se v Tokiu začele v torek. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Eden od udeležencev paraolimpijskih iger v Tokiu, je zaradi covida-19 moral na zdravljenje v bolnišnico, hrvaška tiskovna agencija Hina povzema japonske kolege pri Kyodo News. To je prvi primer hospitalizacije na tekmovanju, ki se je začelo v torek. Podrobnosti pa japonski prireditelji niso razkrili.

Med samimi paraolimpijskimi igrami so doslej potrdili 16 okužb z novim koronavirusom, od 12. avgusta pa v sklopu paraolimpijskih iger kar 169, med njimi je bilo devet športnikov. Vzorca okužb ni, gre za posameznike iz različnih športov in držav, so še potrdili organizatorji, ki budno spremljajo bolezen.

Slednji so se v začetku tedna odločili za še strožje ukrepe za preprečevanje širjenja okužb, saj javnost izvedbi tekmovanj v času pandemije v večji meri nasprotuje. Kritike pa letijo tudi na Mednarodni olimpijski komite. V Tokiu še vedno veljajo izredne razmere, ljudje pa za porast okužb krivijo tudi izvedbo olimpijskih in paraolimpijskih iger.

Visoki predstavniki države pa kritizirajo tudi predsednika Moka Thomasa Bacha, ki se je še drugič vrnil na Japonsko, da obišče tudi paraolimpijske igre, a mu nekateri očitajo, da je to v trenutnih zdravstvenih razmerah povsem nepotrebno, pa tudi slab zgled drugim. "Sprašujem se, zakaj se je vrnil. Moral bi uporabiti zdrav razum," je povedal predstavnik vladnega pododbora za korona virus Shigeru Omi.

