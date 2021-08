V Tokiu so se uradno odprle še paralimpijske igre

V Tokiu se danes začenja drugi del olimpijskega športnega poletja. Potem ko so se v začetku avgusta končale olimpijske igre, so se danes na olimpijskem stadionu v japonski prestolnici s slavnostnim odprtjem začele še paralimpijske. Najboljši športniki invalidi na svetu bodo v Tokiu tekmovali do 5. septembra.

V Tokiu še vedno veljajo izredne razmere, tako da bodo tudi paralimpijske igre potekale brez udeležbe gledalcev. Izjema bodo le otroci, ki bodo v okviru različnih šolskih programov lahko v omejenem številu prišli na tribune, današnje slavnostno odprtje pa je, tako kot na OI, potekalo pred praznimi tribunami.

A športniki kljub posebnim razmeram, ki jih narekuje pandemija covida-19 in z njo povezani ukrepi, že težko pričakujejo igre, prestavljene za eno leto.

Kot že olimpijske je tudi paralimpijske igre odprl cesar Naruhito

Danes je bil v Tokiu dan za slavnostno odprtje iger. Na stadionu, kjer so 8. avgusta končali olimpijske igre, so danes nadaljevali športni festival, saj so paralimpijske igre v zadnjih desetletjih postale neločljiv del olimpijskega dogajanja.

Podobno kot za olimpijske igre so prireditelji tudi za paraolimpijske pripravili večurno slovesnost ob začetku iger, z vsemi obveznimi dejanji, kot so dvig paralimpijske zastave, prisege športnikov in sodnikov ter seveda najpomembnejša, uradno odprtje iger.

To je storil japonski cesar Naruhito, ki je ob 22.08 po lokalnem času razglasil igre za uradno odprte, sledila pa sta še dvig paralimpijske zastave in na koncu prižiganje paralimpijskega ognja; plamenica je v zadnjih dneh potovala po Tokiu, pred tem pa so ogenj gostili tudi v drugih japonskih prefekturah.

Fotogalerija z otvoritve, foto Guliverimage:

Sedem slovenskih športnikov

Že pred tem zaključnim delom uvodnega dejanja iger je umetniškemu programu, s katerim so prireditelji predstavili tudi pomen enakovrednosti v družbi in sprejemanja drugačnosti, sledil osrednji dogodek večera za udeležence: mimohod ekip udeleženk. Slovensko zastavo je imel v rokah lokostrelec Dejan Fabčič.

Igre v Tokiu bodo naslednjih 12 dni združevale športnike iz 22 različnih panog. Med njimi sta novi badminton in taekwondo, skupno bo različnih kategorij po disciplinah, v katerih bodo delili medalje, 539.

Slovenci so v Tokiu in so tudi v popolni postavi. Letos na igrah sodeluje sedem športnikov, ki bodo nastopali v šestih športnih panogah. V slovenski ekipi, ki je mešanica izkušenih "veteranov" in mladih novincev pred prvim nastopom na tako velikem tekmovanju, so bili pred igrami zadržano optimistični. Medalje niso napovedovali naglas, predvsem za novince v Tokiu pa velja, da bodo letošnji nastopi bolj nabiranje izkušenj za naslednje igre v Parizu 2024, kjer bi se že lahko resno vključili v boje za najvišja mesta.

Franca Pinterja čaka že osmi paraolimpijski nastop. Foto: Vid Ponikvar

Pinter nastopa že osmič

Med novinci so v ekipi namiznoteniški igralec Luka Trtnik, kolesar Anej Doplihar ter plavalec Tim Žnidaršič Svenšek. Veliko izkušenj pa imajo strelca Franc Pinter, ki ga čaka že osmi nastop na igrah, in Franček Gorazd Tiršek, ter Dejan Fabčič, ki bo tretjič nastopil na igrah, a tokrat že v tretji športni panogi, lokostrelstvu. Med izkušene je mogoče šteti tudi atleta Henrika Planka, ki je na igrah že nastopal v letih 2008 in 2012.

Tekmovalno se bo dogajanje v Tokiu začelo v sredo. Za Slovence z namiznoteniškim nastopom Trtnika, ki ga v predtekmovanju v njegovi kategoriji 7 čaka kitajski nasprotnik.