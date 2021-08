Svenšek ob paraolimpijskem prvencu 16.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za Žnidaršiča Svenška, novinca na tako velikih tekmovanjih in najmlajšega člana slovenske zasedbe v Tokiu, je bila današnja preizkušnja prva paraolimpijska nasploh.

Pred igrami je poudaril, da bo Tokio predvsem priložnost za nabiranje izkušenj, zadovoljen pa bi bil z izboljšanjem osebnih rekordov.

Danes je tako prvič okusil tekmovalno plat iger, potem ko je v olimpijskem bazenu v Tokiu že opravil precej treningov. V svoji kategoriji S6 je nastopil v drugi skupini na prvi progi, s časom 37,47 pa je na koncu pristal na osmem mestu. V njegovi skupini je zmagal Kitajec Wang Jigang s 30,81, ki je imel tudi skupno najboljši čas predtekmovanja.

17-letni Žnidaršič Svenšek je prvič nastopil na OI. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Čeprav nisem izboljšal svojega najboljšega časa, mi je bilo v čast sploh nastopiti na takšni tekmi in sem zadovoljen," je po prvem nastopu na igrah v Tokiu dejal Žnidaršič Svenšek. Ni ga zmotilo niti to, da so pred njegovo skupino dolgo čakali na uradne rezultate prve skupine, čeprav se je zaradi tega startni postopek zanj podaljšal.

"Treme ni bilo, je pa bilo tekmovalno vzdušje, ki sem ga nadzoroval, tako da sem tudi s tem zadovoljen. Za nadaljevanje pa mi je ta tekma prinesla izkušnje, zdaj vem, kaj me čaka v prihodnje," je še dejal mladi plavalec.

Pred nastopom je 17-letnik tudi dejal, da ga osebno ne moti, ker na igrah ni navijačev na tribunah, saj se tako lahko bolj osredotoči na svoje nastope. Danes sicer tudi edini slovenski plavalec na igrah ni bil povsem brez podpore, člani slovenske paraolimpijske delegacije na tribunah so bili slišni po prepoznavnih ragljah, a je Svenšek po tekmi zatrdil, da to ni porušilo njegovega ritma.

V Tokiu ga čaka še en nastop, v petek na 100 metrov hrbtno. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Slišal sem trenerko na tribunah in ostale podpornike tukaj, vesel pa sem tudi za vse, ki navijajo zame v Sloveniji," je Žnidaršič Svenšek dejal o navijaški podpori.

V Tokiu ga čaka še en nastop, v petek na 100 metrov hrbtno.

