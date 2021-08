Anej Doplihar: Zadovoljen sem, na zadnjih treningih sem pokazal moč

Na paraolimpijskih igrah v Tokiu bo med slovenskimi tekmovalci teoretično najmanj paraolimpijskega vzdušja sicer že tako posebnih in omejitev polnih iger doživel Anej Doplihar. Kolesarji so namreč precej oddaljeni od Tokia, saj je kolesarsko središče iger dirkališče Fudži.

Za slovenske ljubitelje kolesarstva je dirkališče Fudži z okolico postalo zelo znano in priljubljeno prizorišče med olimpijskimi igrami, ko sta tam do svojih medalj prišla Primož Roglič in Tadej Pogačar. Tudi paraolimpijci na kolesih sledijo olimpijcem in bodo imeli tekme na tem prizorišču.

To pa pomeni, da so tudi precej oddaljeni od glavnega dogajanja v Tokiu. Edini slovenski kolesar na igrah Anej Doplihar je zaradi oddaljenosti in težav s prevozi moral izpustiti že slavnostno odprtje iger na olimpijskem stadionu v Tokiu, tudi sicer pa ne bo imel veliko priložnosti za druženje s sotekmovalci iz drugih športov.

S trenerjem izkoristila prost dan "Ko je padla odločitev, da sem kandidat za nastop, sva si s trenerjem zadala cilj, da dopolnim tisto, kar mi manjka, moč." Foto: Vid Ponikvar

Ena redkih je bila tako ob koncu tega tedna, ko so se vsi slovenski športniki zbrali v olimpijski vasi. V popolni zasedbi je bil ta zbor pravzaprav edini na igrah, saj bodo v naslednjih dneh zaradi strogih novih pravil tisti, ki bodo že končali nastope, morali takoj odpotovati domov.

"Parakolesarji smo oddaljeni dve uri od Tokia v mestu Fudži. Izkoristila sva prost dan in s trenerjem prišla v Tokio. Vzdušje tukaj je nekaj posebnega, vidiš samo vrhunske športnike. Dan sva dobro izkoristila in ga namenila tudi medijem," je o svojem izletu v Tokio dejal Doplihar.

"V Fudžiju smo samo kolesarji. Tja smo prišli šele zdaj, ker prej zame ni bilo primerne prilagojene sobe. A tudi tam je pravo vzdušje, nič nismo prikrajšani," je o paraolimpijskem vzdušju na drugi lokaciji dejal 28-letnik iz Dornberka.

Delal na moči

"Ko je padla odločitev, da sem kandidat za nastop, sva si s trenerjem zadala cilj, da dopolnim tisto, kar mi manjka, moč. Dodala sva treninge v fitnesu, zadnjih 14 dni sva bila na pripravah v mestu Fukui. Zdaj znižujeva volumen treningov, tako da sem se že spočil. Zdaj se kaže tisti dodatek, ki sem ga iskal pri moči in sem optimist pred igrami," pravi Doplihar.

Doplihar, ki se je med parašportnike preselil po nesreči na dirki motokrosa, ko je ostal paraplegik, je tako šele nekaj dni pred dogajanjem na dirkališču Fudži in okolici začel spoznavati traso, a meni, da to ne bo prevelika ovira pred njegovima nastopoma.

"Videl bom, če bom dosegel cilj, nekaj časa je še, občutek pa imam zelo dober in sem zadovoljen po treningih." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Občutki so dobri

Sicer pa meni, da je na Tokio 2020 dobro pripravljen: "Zadovoljen sem, na zadnjih treningih sem pokazal moč, ki mi je manjkala. Videl bom, če bom dosegel cilj, nekaj časa je še, občutek pa imam zelo dober in sem zadovoljen po treningih."

Na paraolimpijskih igrah ga čakata dva nastopa v kategoriji ročnih kolesarjev H3. V ponedeljek zjutraj po japonskem času oziroma še ponoči po slovenskem vožnja na čas, dan pozneje pa v popoldanskih urah po lokalnem času še cestna preizkušnja.