Trtnik končal paraolimpijske nastope

Trtnik je imel danes še možnosti za nadaljevanje tekmovanja. V svoji kategoriji 7 je igral še proti drugemu tekmecu v skupini. Po uvodnem porazu proti Kitajcu Liau Keliju, ki je pozneje dobil še drugi dvoboj in se kot prvi uvrstil naprej, sta danes v obračunu z Japoncem Katsuyoshijem Yagijem neposredno odločala o tem, kdo bo še ostal na igrah in kdo ne. V izločilne boje sta namreč iz skupine vodili prvi mesti.

Slovenski igralec je bil pred dvobojem optimist, a je nato potek obračuna pokazal, da je bil Japonec danes preprosto boljši. Trtnik ni našel pravega odgovora že na njegove servise, poleg tega je delal napake pri svojih, zaradi česar je dobil tudi nekaj sodniških opominov. Trener Ožbej Poročnik ga je skušal umiriti z odmorom, a tudi ta ni bistveno spremenil poteka tekme.

"Ta predstava mi sploh ni bila všeč. Sploh ni bilo tako, kot sem si včeraj zamislil. Slabo sva predvidela, kako bo igral. Pa še težave sem imel s servisi, še nikoli me niso opominjali, da narobe serviram in to me je zbegalo," je po tekmi pošteno priznal Trtnik.

V prvem nizu je bil še najbližje, a je po zaostanku s 4:7 popustil in japonski nasprotnik ga je dobil z 11:5. V drugem je Japonec hitro povedel s 3:0, po trenerskih nasvetih je Trtnik pozneje znižal na 2:5, a zatem spet ni bil kos tekmečevim različnim servisom in napadalni igri, tako da se je niz končal z 11:3.

Podoben pa je bil tudi razplet v tretjem nizu; slab začetek (1:5 in 2:8) je peljal k hitremu koncu (4:11), tako da je Trtnik nazadnje igre končal s skupnim izidom 0:6 v nizih in z dvema porazoma.

Kljub porazu zadovoljen

"Presenetil me je. Dobro menja servis, lahko mu samo čestitam, da se je dobro pripravil in videl, kaj mi ne gre. Super je odigral. Mislil sem, da bo igra čisto drugačna. Ni se izšlo danes," je ocenil Trtnik.

S celotnim nastopom pa je bil kljub porazoma zadovoljen, saj je Tokio ocenil predvsem kot nabiranje izkušenj za Pariz 2024, ki bo njegov naslednji veliki cilj.

"Če izgubiš, se največ naučiš. Jaz sem se na tem turnirju naučil kar dosti, s trenerjem bova imela dovolj dela, da popravimo te stvari. Moram biti hvaležen, da sem tukaj, da sem dobil te izkušnje, ki so neprecenljive," je sklenil Trtnik.

Pretirano razočaran ni bil niti trener

Pretirano razočaran pa ni bil niti trener Poročnik. "Upala sva, da s servisi ne bo toliko težav, a je potem to odločilo tekmo. Šest, sedem servisov nasprotnika na njegov servis je bilo preveč, da bi bil danes konkurenčen. Japonec je menjal med rezano in stransko rotacijo, Luka na to ni dobro reagiral in to je bila glavna težava. Bil je boljši v vseh elementih, lahko mu samo čestitamo," je ocenil današnji nastop.

Podobno kot Trtnik pa je tudi on nastopa v Tokiu videl predvsem kot zelo dobro izkušnjo v karieri. "Tekmi bi ocenil kot dragoceno izkušnjo za prihodnje. Na igrah imaš priložnost igrati samo na vsaka štiri leta oziroma v tem primeru na pet. Samo hrabro naprej," je sklenil Poročnik.

Edini slovenski namiznoteniški predstavnik na igrah bo tako prvi slovenski športnik, ki bo zapustil paraolimpijsko vas, saj morajo letos športniki zaradi strogih koronskih ukrepov prizorišče iger zapustiti čim prej po koncu nastopov.

