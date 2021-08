Slovenci nestrpno pričakujejo nadaljevanje paraolimpijskih iger

Četrtek je bil po tekmovalni plati na paraolimpijskih igrah v Tokiu za slovensko odpravo prost dan, po drugi strani pa so imeli danes športniki in spremljevalci tudi edino priložnost, da se v paraolimpijski vasi srečajo v polni zasedbi. Že v petek pa sta na vrsti nova nastopa v lokostrelstvu in namiznem tenisu.

Tokijske nastope je v sredo začel namiznoteniški igralec Luka Trtnik, ki ga drugi dvoboj v skupini čaka v petek. Če bo premagal japonskega tekmeca, se bo uvrstil v četrtfinale. Prvič pa se bo na igrah v kvalifikacijah predstavil tudi Dejan Fabčič, ki je na slavnostnem odprtju na olimpijskem stadionu nosil slovensko zastavo.

Športniki in trenerji so se danes lahko prvič - in verjetno tudi zadnjič v polni sestavi - zbrali v vasi. V Tokio je namreč za en dan prišla tudi kolesarska odprava, ki je sicer nastanjena v 80 km oddaljenem Fudžiju, kjer poteka kolesarski del iger.

Fabčič na tretjih OI

O prihajajočih dneh in tekmovanjih, ki čakajo Slovence, sta po nekaj dneh bivanja in navajanja na Tokio vtise strnila dva izmed izkušenejših članov ekipe. Fabčič je v svetu parašportnikov kar nekakšen rekorder, saj je na igrah tretjič, a v tretji športni panogi. Po plavanju in kajaku bo tokrat v lokostrelski vlogi.

"To bo prvi nastop v lokostrelstvu na paraolimpijskih igrah. Ne vem, kaj pričakovati, kar se tiče razmer in psihološkega stanja. A za to sem prišel sem, vem, da sem dobro pripravljen. Dobro smo naštudirali tudi razmere in jutrišnje tekme se zelo veselim," pravi pred prvim nastopom v Tokiu Fabčič.

Fabčič je bil na otvoritvi nosilec slovenske zastave. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Takšnega tekmovališča še nisem doživel. Neko posebno vrtinčenje je, na loku ti kaže veter recimo desno, zastavica na tarči pa gre v levo. Drugo pa je neznosna vročina. Jaz imam tekmo ob dveh popoldne, upam, da bomo nekako preživeli in bo tudi rezultat dober," pravi o posebnostih svoje discipline.

"Na sami prireditvi sem se povsem prepustil, mahal z zastavo. Vsi so nas pohvalili, da smo bili najbolj inovativni in prisrčni. Tudi zdaj še čutim enako, to bo spomin za celo življenje. Zame je bilo, kot da bi osvojil pomembno bitko. Bili smo ponosni, vse to je bilo čutiti tudi brez gledalcev," pa je še enkrat podoživel, kako je bilo nositi zastavo.

Pinter umirjeno čaka svoje nastope

Strelec Franc Pinter pa umirjeno čaka svoje nastope. Zanj velja, da je najizkušenejši v slovenski ekipi, pa verjetno tudi na splošno med udeleženci iger, saj bodo tokijske že njegove osme.

"Malo vpliva pandemija, a se prilagodiš. Mi smo prišli sem, da bi naredili rezultat. A prepričan sem, da bodo Japonci naredili vse, da bo logistika delovala. Na streliščih je vse pod kontrolo, treningi potekajo, kot morajo. Občutki so v redu in upam, da bo tako tudi naprej," je o vzdušju v Tokiu dejal Pinter.

Strelec Franc Pinter umirjeno čaka svoje nastope. Foto: Vid Ponikvar

"Pravil se moraš držati, ne smeš se družiti ... Malo že vpliva korona, a če se osredotočiš na tisto, po kar si prišel, pač narediš tisto, kar lahko," pa je o letošnjih posebnostih na igrah razmišljal izkušeni Pinter.

Sam posebne ukrepe še najbolj občuti pri transportu, saj zaradi upoštevanja razdalj lahko hkrati na avtobusu največ trije športniki na vozičkih.

"Strelišče pa je lepo, sicer je malo vroče, a smo osredotočeni na streljanje in upam, da bodo tudi rezultati," pa je o tekmovalnih pričakovanjih dejal Pinter. Strelci bodo svoje nastope v Tokiu sicer začeli v ponedeljek.

