Afganistanska paraolimpijca bosta vendarle uresničila sanje

Afganistanska paraolimpijska ekipa bo lahko tekmovala na paraolimpijskih igrah, ki so se v Tokiu pričele 24. avgusta. Taekwondoistka Zakia Hudadadi in atlet Hosain Rasuli sta vendarle lahko zapustila Kabul in prispela v Tokio, je potrdil Mednarodni paraolimpijski komite.