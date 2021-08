Slovenski košarkarji v boj za finale olimpijskih iger

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška košarkarska reprezentanca se bo v polfinalnem obračunu olimpijskih iger v Tokiu v četrtek srečala s Francozi, z zmago pa bi samostojni Sloveniji priigrala prvo olimpijsko odličje v ekipnih športih. Spopad bo na sporedu v četrtek ob 13. uri, še pred tem pa se bosta ob 6.15 pomerili reprezentanci ZDA in Avstralije.

V četrtek se bo Slovenija pomerila s Francozi, bronasto ekipo zadnjega svetovnega prvenstva, ki je prav tako neporažena na olimpijskem turnirju, v predtekmovanju je med drugim presenetila prve favorite za zlato odličje, ZDA. V četrtfinalu so se Francozi uspešno otresli vztrajnih Italijanov in zmagali s 84:75.

Izbrani vrsti Slovenije in Francije sta stari znanki z evropskih košarkarskih igrišč. V zadnjih treh desetletjih sta reprezentanci odigrali že 18 medsebojnih tekem, od tega devet na velikih tekmovanjih. Skupni izkupiček je 13:5 za Francijo, od tega na evropskih prvenstvih 5:3. Zadnjo tekmo, na EuroBasketu 2017, je sicer še v skupinskem delu dobila Slovenija. Najbolj boleč poraz pa so tedaj še Tony Parker in ekipa Slovencem zadali v četrtfinalu EuroBasketa 2013 v ljubljanskih Stožicah.

V primeru uspeha v polfinalu bo Slovenija igrala v finalu, ki bo na sporedu v soboto ob 4.30 po slovenskem času, ob morebitnem porazu pa jo čaka tekma za bronasto odličje v soboto ob 13. uri.

Polfinale: Četrtek, 5. avgust:

6.15 ZDA – Avstralija

13.00 Francija – Slovenija

