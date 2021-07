V živo: v Tokiu odprtje OI, Slovenci se bodo predstavili kot 92.

Poletne olimpijske igre Tokio 2020 se zaradi pandemije covid-19 začenjajo z enoletno zamudo. Na tekmovanju petih krogov bo sodelovalo skoraj 11 tisoč športnikov. Nekateri so zaradi novega koronavirusa tik pred zdajci ostali brez olimpijskega nastopa. Tekmovali bodo v 33 športih, podelili bodo rekordnih 339 kolajn.

Olimpijski nastop si je priborilo 54 slovenskih športnikov. Na odprtju jih bo sodelovalo 21. Nekateri še niso na prizorišču, drugi, na primer kolesarji, pa bodo slovesnost izpustili, saj jih že v soboto čaka cestna dirka. Slovensko zastavo bosta ob odprtju iger nosila kajakašica Eva Terčelj in namiznoteniški igralec Bojan Tokić. Slovenci se bodo predstavili kot 92. po vrsti.

Slovenski zastavonoši Eva Terčelj in Bojan Tokić:

Olimpijski štadion, ki sprejme 68 tisoč gledalcev, bi v normalnih razmerah ob odprtju pokal po šivih, a tokrat je zgodba drugačna. V Tokiu so za čas olimpijskih iger razglasili izredne razmere, tako da gledalcev ne na odprtju ne na tekmovanjih ne bo. Foto: Reuters

Si bo pa slavnostno odprtje v živo lahko ogledalo 950 povabljencev. Prvo ime je japonski cesar Naruhito, ki bo tudi odprl igre. Prisostvovala naj bi tudi prva dama ZDA Jill Biden in francoski predsednik Emmanuel Macron. Slovesnosti se bo kot predsedujoča svetu ministrov EU za šport udeležila tudi slovenska ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.

