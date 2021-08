Najprej na Brdo, nato pred navijače v Ljubljano. Brezplačno testiranje za vse!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Še preden bodo olimpijci stopili pred zveste navijače, jih čaka tudi sprejem na Brdu pri Kranju. Tam jih bosta sprejela predsednik republike Borut Pahor in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. Večernega sprejema na Kongresnem trgu se bo udeležil tudi predsednik državnega zbora Igor Zorčič.

Na sprejemu bodo žal manjkali člani košarkarske reprezentance, ki si bodo, po napornem poletju, vzeli nekaj dni premora, nato pa se že vrnili v klubske sredine. Bodo pa tam zagotovo številni drugi junaki, ki so nas v preteklih tednih razveseljevali s svojimi športnimi uspehi.

Primoža Rogliča in ostale dobitnike kolajn, ki so se vrnili v domovino, so navijači pričakali že na Brniku. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prvič tri zlate kolajne

Naj spomnimo, Slovenija je prvič v svoji zgodovini domov z iger prinesla tri zlate kolajne, za kar so zaslužni Janja Garnbret, Primož Roglič in Benjamin Savšek. S srebrom se je v domovino vrnila Tina Trstenjak, bron pa si je okoli vratu nadel Tadej Pogačar. Seveda ne smemo zanemariti niti uspehov preostalih športnikov, ki so v preteklih tednih nastopali v deželi vzhajajočega sonca.