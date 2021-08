Izjemna poteza grških vaterpolistov: nagrado bodo namenili prizadetim v požarih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Grški vaterpolisti so polovico nagrade, ki so jo dobili za srebro na olimpijskih igrah v Tokiu, namenili prizadetim v požarih.

Grški vaterpolisti so polovico nagrade, ki so jo dobili za srebro na olimpijskih igrah v Tokiu, namenili prizadetim v požarih. Foto: Guliverimage

Grški vaterpolisti, ki so na olimpijskih igrah v Tokiu osvojili srebro, so se odločili, da bodo polovico denarne nagrade za uspeh namenili rojakom, ki so jih prizadeli obsežni gozdni požari.