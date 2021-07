Duplantis zanesljivo v finale, Lavillenie z nekaj težavami

Na današnjih kvalifikacijah je manjkal glavni Duplantisov tekmec za zlato olimpijsko medaljo, Američan Sam Kendricks. Dvakratnemu svetovnemu prvaku so v torek potrdili okužbo na novi koronavirus, zato se je moral umakniti z olimpijskih tekmovanj. Enaka usoda je doletela Argentinca Germana Chiaraviglia.

V finale se je uvrstil tudi Francoz Renaud Lavillenie, ki je pred petimi leti na olimpijskih igrah v Riu osvojil srebrno medaljo. Imel je sicer kar nekaj težav, prvi poskus pri 5,50 metra mu ni uspel, nato pa je preskočil 5,65 metra in končno še 5,75 metra.

Te sreče pa ni imel Poljak Pawel Wojciechowski, svetovni prvak leta 2011. Preskočil je le 5,30 metra.

Duplantisu in Lavillenieju se bo v finalu med drugim pridružil aktualni olimpijski prvak Thiago Braz, ki je prav tako preskočil 5,75 metra. Z uspešnim nastopom v kvalifikacijah in uvrstitvijo v finale so zadovoljni tudi Poljak Piotr Lisek ter Američana Christopher Nilsen in Kc Lightfoot, prav tako pa tudi Ernest Obiena, ki se bo za medaljo boril kot prvi filipinski skakalec s palico po 85 letih.

Duplantis je edini, ki je letos preskočil šest metrov, vendar so med finalisti štirje, ki so doslej to prečko preskočili na tekmovanjih na prostem.