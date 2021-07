Število okužb na OI se je povzpelo na skoraj 250

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji olimpijskih iger v Tokiu so danes poročali o 21 novih primerih okužbe z novim koronavirusom. S tem se je število okužb, povezanih z igrami, v času od 1. julija povzpelo na 246. Med na novo okuženimi ni nobenega športnika.

O najvišjem številu novih okužb so doslej na olimpijskih igrah, ki so se na Japonskem začele 23. julija, poročali v petek, to je 27.

Športnikov je med okuženimi le manjši delež, doslej so okužbo potrdili pri 23. Eden bolj znanih je ameriški skakalec s palico Sam Kendricks, ki zato danes ni mogel nastopiti v kvalifikacijah.

Epidemiološke razmere v Tokiu se v zadnjih dneh zaostrujejo, zato so oblasti podaljšale izredne razmere do 31. avgusta. Ukrepi med drugim vključujejo prepoved strežbe alkoholnih pijač ter izvedbo javnih prireditev brez gledalcev. Zaradi tega olimpijske igre v Tokiu, ki trajajo še do 8. avgusta, potekajo pred praznimi tribunami.