Armand Duplantis še do 11. svetovnega rekorda

Za Duplantisa je bil to 11. svetovni rekord v karieri, zmago na tako imenovanem All Star Pole Vault mitingu pa si je zagotovil že s predhodnim uspešnim skokom na 6,07 m.

Letvico je nato postavil še 20 centimetrov višje in jo preskočil v prvem poskusu ter izzval val navdušenja v dvorani v Clermont-Ferrandu.

"Res sem se dobro počutil. Kaj naj rečem? Sem sem prišel ravno s to željo in ustvaril pogoje, da mi to uspe," je, kot ga citira francoska tiskovna agencija AFP, dejal 25-letni superzvezdnik svetovne atletike.

"Včasih gre enostavno, včasih ne, ampak vselej je za tem ogromno trdega dela, odrekanj, težkih trenutkov ter vsega vmes. Včasih se to sestavi v res enostaven trenutek," je po 11. svetovnem rekordu dejal Šved.

"Vedno je posebno, gre za nor občutek evforije, ki ga je težko opisati," je nadalje razlagal Duplantis, ki je prvi svetovni rekord postavil februarja 2020, ko je preskočil 6,16 m.

Ob rekordnem poskusu ga je spremljala tudi lastna skladba. Duplantis je namreč pesem z naslovom Bop izdal ravno pred mitingom in ponudil vpogled tudi v zakulisno dogajanje.

"To je bila moja lastna glasba. Ko sem ustvaril to pesem pred nekaj meseci, sem si mislil, da bi bila lahko popolna za ta miting in moje skakanje. Zato sem tako hitel z izdajo 'singla'. Odvila se je v ozadju točno tako, kot sem si predstavljal," je še dodal Duplantis.

Po mitingu pa Šved ni želel prepevati pred polno francosko dvorano. "Žal moj glas trenutno ni primeren zaradi vsega kričanja," je občinstvo malce razočaral izjemni švedski atlet, sicer rojen v ZDA.

Duplantis je imel v petek močnega tekmeca v Grku Emanuilu Karalisu, ki je preskočil 6,02 m, a nato zaradi krčev ni želel tvegati nadaljnjega skakanja na 6,07 m.

Švedski as je letos v dvoranah nastopal šele drugič, v Berlinu je 14. februarja preskočil 6,10 m. Izpustil pa bo evropsko prvenstvo v dvorani, ki bo med 6. in 9. marcem potekalo v nizozemskem Apeldoornu.

Naslednji nastop načrtuje v domači Uppsali 13. marca, tam miting organizira sam, nato pa se bo podal na svetovno dvoransko prvenstvo v kitajski Nanjing med 21. in 23. marcem.

Preberite še: