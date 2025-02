Glojnarič in Demšar prva na ovirah na DP, dva naslova Luciji Potnik

Lucija Potnik je po sobotni zmagi na 60 m dodala še drugo sprintersko zlato v teku na 200 m s 24,11. Bolj prepričljivo kot Potnik je na 200 m zlato osvojil Andrej Skočir (ŽAK) z 21,35.

Karolina Zbičajnik je v zadnji predaji skupaj s sotekmovalkami poskrbela, da je v štafeti 4 X 400 m četverica Poljan iz Maribora postavila klubski državni rekord (3:44,90). V zadnji disciplini DP pa je Rok Ferlan kranjski Triglav v zadnji predaji popeljal do zmage v članski štafeti. Zbičajnik in Ferlan sta tako posamičnima zmagama na 400 m dodala tudi štafetna.

V teku na 800 m sta slavila Jan Vukovč (Kladivar) z 1:48,03 in Hana Grobovšek (Kranj) z 2:06,05. Lea Haler (ŽAK) je bila z osebnim rekordom zlata na 3000 m (9:44,26). Med atleti je bil na tej razdalji prvi Jakob Medved, Blaž Zupančič pa se je v suvanju krogle približal 18 metrom (17,78).

Filip Jakob Demšar: Glede na konkurenco sem dosegel kar soliden čas. Foto: Aleš Fevžer

Lepo spodbuda pred dvoranskim EP

"Start je bil boljši v finalu kot v kvalifikacijah, ampak sem bil v drugem delu drugič malo slabši. Glede na konkurenco sem dosegel kar soliden čas, nadejam pa se, da bom na dvoranskem EP dosegel boljši čas," je dejal Demšar, ki ni imel konkurence in je tudi v kvalifikacijah tekel isti čas kot v finalu.

"Cilj je bil, da odtečem izid sezone po nihanjih v tej sezoni. Sredi zime sem zbolela in sem sesedaj vrnila na kar dobro raven. Čas 8,08 je zame lepa spodbuda pred dvoranskim EP, kjer si želim precej več," je dejala Glojnarič. Za njo je kljub njenemu najhitrejšemu teku leta le za desetinko zaostala Lana Andolšek (Kranj), ki je z 8,21 postavila osebni rekord.

Na EP si Nika Glojnarič želi še več. Foto: Aleš Fevžer

Potnik je bila v zadnji skupini na 200 m ves čas v ospredju, nato pa jo je začela loviti Pika Bikar Kern, a je članica ljubljanske ekipe ŽAK na koncu zaostala za dve stotinki (24,13). V prejšnji skupini je slavila Karolina Zbičajnik (Poljane Maribor), sobotna zmagovalka na 400 m je na pol krajši razdalji s 24,20 osvojila bron.

"Upala sem, da bom zmagala na 300 m, a te discipline nisem toliko vadila kot tek na 60 m. Bikar Kern me je prehitela na mlajšem članskem DP, tu pa sem hitro začela in dobro nadaljevala ter si pritekla dovolj prednosti, da sem zadržala zmago," je povedala Potnik.

"To je bil eden mojih boljših tekov v karieri"

Grobovšek je naslov v odsotnosti Anite Horvat osvojila v solo teku in se je borila zgolj z uro ter za okrog dve sekundi zaostala za osebnim rekordom. Med atleti pa je bil zanimiv razplet v zaključku. Vukovič je dolgo vodil, nekaj korakov za njim je bil ves čas Benjmin Lokošeljac iz koprske Nove Aurore in je bilo videti, da se bosta pomerila za naslov.

Pol kroga pred koncem pa je močno pospešil Anže Svit Požgaj in na koncu le za 12 stotink zaostal za branilcem naslova Vukovičem. Požgaj je dosegel osebni rekord, kot tudi Lokošeljac, ki je bil na koncu tretji z dobro sekundo zaostanka za zmagovalcem (1:49,06).

"To je bil eden mojih boljših tekov v karieri. Šel sem naprej in vodil celotno tekmo. To ni bilo psihično najlaže in sem vesel, da sem zmogel priti do zmage. Konkurenca na 800 m pa je pri nas ta čas zelo močna, smo super ekipa in lahko le še napredujemo," je napovedal Vukovič.

Izidi, drugi dan: Moški: - 200 m:

1. Andrej Skočir (ŽAK) 21,35

2. Maj Žak Janža (ŽAK) 21,75

3. Jan Radakovič (Krk) 21,91 - 800 m:

1. Jan Vukovič (Kla) 1:48,03

2. Anže Svit Požgaj (Slv) 1:48,15

3. Benjmin Lokošeljac (NAK) 1:49,06 - 3000 m:

1. Jakob Medved (TJL) 8:25,82

2. Mitja Rizmal (Krk) 8:28,79

3. Jošt Žnidaršič (Krk) 8:36,38 - 60 m ovire:

1. Filip Jakob Demšar (ŽAK) 7,81

2. Jakob Praprotnik (ŽAK) 8,30

3. Marko Pepelnak (Kla) 8,40 - 4 X 400 m:

1. Triglav Kranj 3:17,29

2. ŽAK Ljubljana 3:17,93

3. Poljane Maribor 3:18,62 - palica:

1. Luka Zupanc (Viva) 5,02

2. Jak Rovan (Viva) 4,82

3. Maj Bizjak (Tri) 4,62 - troskok:

1. Martin Medvešek (Kla) 15,04

2. Maj Turk Cizera (Gor) 14,67

3. Gašper Dovšak (ŽAK) 14,23 - krogla:

1. Blaž Zupančič (ŽAK) 17,78

2. Jan Duhovnik (Krk) 14,20

3. Jaka Hace (Krk) 12,86 * ženske: - 200 m:

1. Lucija Potnik (Rad) 24,11

2. Pika Bikar Kern (ŽAK) 24,13

3. Karolina Zbičajnik (PMb) 24,20 - 800 m:

1. Hana Grobovšek (Kra) 2:06,05

2. Njoki Amelie Šulc (Slv) 2:11,01

3. Gaja Kovačec (Šta) 2:15,82 - 3000 m:

1. Lea Haler (ŽAK) 9:44,26

2. Dora Suljanović (ŠL) 9:52,14

3. Klara Močnik (Pap) 10:09,25 - 60 m ovire:

1. Nika Glojnarič (Bre) 8,11

2. Lana Andolšek (Kra) 8,21

3. Hana Sekne (Kra) 8,50 - 4 X 400 m:

1. Poljane Maribor 3:44,90

2. ŽAK Ljubljana 3:46,13

3. Pomurje 4:11,06 - višina:

1. Eva Sevčnikar (Vel) 1,68

2. Iris Breganski (Slv) 1,66

3. Daša Lenko (Kla) 1,55 - troskok:

1. Anja Maraž (Kro) 12,72

2. Urša Matotek (DTo) 12,53

3. Nika Jordan Cujnik (DTo) 12,34 - krogla:

1. Nuša Lužnik (SlG) 13,78

2. Veronika Domjan (Ptu) 12,69

3. Hana Urankar (Kla) 11,50

