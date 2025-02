"Startne liste za tekmo v španski prestolnici v petek še ni, zato še ne vemo, katera od atletinj bo tekmovala. Predvidevam pa, da bosta Katie Moon in Molly Caudery tam. Več možnosti za končni uspeh ima Moon, ki ima dve zmagi v zlati seriji. Ampak se bom borila," je po sobotni zmagi na dvoranskem državnem prvenstvu v Novem mestu povedala Šutej.

Šestintridesetletna Ljubljančanka, ki zadnja leta živi in trenira v Celju, ima priložnost, da osvoji prvo mesto v najmočnejši svetovni konkurenci v zimski sezoni. Po treh nastopih na zlatih mitingih ima 22 točk za zmago v Ostravi, drugo mesto v Karlsruheju in tretje v Lievinu.

Ima dve točki prednosti pred olimpijsko podprvakinjo iz Pariza Američanko Moon. Tretja je s 17 točkami Britanka Caudery, lanska dvoranska svetovna prvakinja in lani tudi bronasta na evropskem prvenstvu. Preostale tekmovalke zelo zaostajajo za vodilno trojico, Francozinja Marie-Julie Bonnin ima na četrtem mestu osem točk.

V primeru končnega uspeha v svetovni seriji bi dobila še deset tisoč evrov denarne nagrade. "Ne razmišljam preveč o tem. Super bi bilo, ampak vedeti je treba, da sama ne bom dobila celotnega zneska, mogoče polovico. Svoje pobere država, potem sta tukaj še agent in trener."

Veseli jo, da po seriji sezon s poškodbami zdaj nima zdravstvenih težav. "V tej zimi je vsak moj nastop na tekmi boljši od prejšnjega. Imam še nekaj rezerve, nisem še na tistih palicah, s katerimi sem skakala 4,80 metra, na dvoranskem EP pa jih bom uporabila. Užitek je tekmovati, ker nimam bolečin. Lani ni bilo tako, tudi predlani sem imela težave in to je psihično zelo naporno," je povedala.

Na DP je začela tekmovati, ko so druge že končale. "Sem zadovoljna, čeprav sem od začetka do konca skakala sama in je bila tekma na neki način trening. Vsak skok je bil tehnično boljši, škoda za 4,70 metra in tri neuspešne skoke, ker potem nisem mogla nadaljevati," je povedala Šutej.

V prvem skoku na DP je letvico podrla, nato pa je steklo. "Za prvi poskus sem imela premehko palico in sem jo takoj zamenjala. Vsak skok je bil boljši, zadnji že zelo dober. V tem sem bila mogoče še malo prepočasna v odrivu, prepočasi sem se obrnila in je zmanjkalo energije, da bi šla prek lestvice," je članica celjskega Kladivarja strnila nastop v Novem mestu.

Na evropsko prvenstvo si želi priti zdrava

Takoj po petkovi tekmi v Madridu bo odpotovala na dvoransko EP, ki bo od 6. do 9. marca v Apeldoornu. Tam bo branila dve zaporedni srebrni medalji na tovrstnih prejšnjih tekmovanjih.

"Na EP bodo kvalifikacije že šest dni po tekmi v Madridu. Na prvenstvo si želim priti zdrava, da se bom osredotočila le na tekmovanje, tudi kvalifikacije bodo zelo pomembne. Te zaporedne medalje so lepi spomini, na to sem ponosna, a zaradi tega ni pritiska in upam, da bom domov prinesla še eno," je dejala Šutej.

Srebrna je bila na dvoranskih EP v poljskem Torunu 2021 in Istanbulu 2023, od leta 2021 ima še brona z dvoranskega SP v Beogradu in EP na prostem leta 2022 v Nemčiji.

Osvojila je še dve četrti mesti na prejšnjih dveh SP na prostem, lani pa je v Parizu četrtič nastopila na olimpijskih igrah ter z 19. mestom tretjič v nizu tekmovala v finalu.

Peta je bila na OI v Tokiu pred štirimi leti, na 11. mestu je končala v Riu de Janeiru leta 2016, 19. je bila še v Londonu leta 2012. Lani zaradi poškodb ni nastopila na dvoranskem SP v Glasgowu, niti na EP na prostem v Rimu.