Anita Horvat zmagala na zadnji tekmi zlate serije, Tina Šutej druga v seštevku

Neja Filipič je bila v troskoku tretja s 13,72 metra in druga v skupnem seštevku troskoka. Na 60 m je Maja Mihalinec Zidar, četrta Slovenka v španski prestolnici, v finalu svoje prve "zlate" tekme v sezoni osvojila osmo mesto s 7,35 sekunde.

Tina Šutej druga v skupnem seštevku

V skoku s palico je zmagala Britanka Molly Caudery s 7,85 m. Lanska dvoranska svetovna prvakinja in lani tudi bronasta na evropskem prvenstvu je tako osvojila tudi skupno zmago v disciplini v letošnji zlati seriji.

Pred tekmo je bila Tina Šutej v skupnem vodstvu, a ji ga ni uspelo zadržati. Začetni višini je v španski prestolnici izpustila, na 4,40 m in 4,55 m pa je letvico zmogla prvič. Naslednji višini sta bili na 4,65 m in 4,70 m, tudi tokrat je bila prek letvice obakrat brez poprav in je izenačila svoj izid sezone. Caudery je bila dotlej prav tako brez poprav in je s članico celjskega Kladivarja delila prvo mesto.

Pred tekmo je bila Tina Šutej v skupnem vodstvu, a ji ga ni uspelo zadržati. Foto: Reuters

Šutej je nato letvico na 4,75 m prvič podrla, uspešna pa je bila Britanka. Že prej je na tretjem mestu končala Imogen Ayris že s preskočenimi 4,65 m. Šutej tudi v naslednjih dveh skokih ni zmogla 4,75 m in je končala tekmo na drugem mestu. Britanka je nadaljevala sama na 4,85 m in letvico preskočila tretjič ter končala tekmovanje.

Odmevna zmaga Anite Horvat

Anita Horvat pa je dosegla odmevno posamično zmago, ugnala je Etiopijko Worknesh Mesele (2:00,65) in Francozinjo Agathe Guillemot (2:00,66). V seštevku je zmagala Etiopijka Tsige Duguma, druga je bila Južnoafričanka Prudence Sekgodiso, obe s po 20 točkami, tri manj jih je v zgolj dveh nastopih zbrala Horvat.

Horvat je v finalu A začela s startom na prvi, notranji progi. Kmalu je prišla na tretje mesto in je kljub težavam v zavoju v zadnji krog ostala na tem mestu. Potem pa je v zaključnem finišu najprej prehitela Guillemot in nato še Mesele ter na najvišji seriji svetovnih dvoranskih mitingov osvojila deset točk.

S tem je prikazala dobro formo pred dvoranskim evropskim prvenstvom v drugi polovici naslednjega tedna na Nizozemskem, kjer bo branila srebrno medaljo.

Neja Filipič potrdila končno drugo mesto

Kubanka Layanis Perez Hernandez je v troskoku edina preskočila 14 m in s 14,42 m potrdila skupno zmago v disciplini. Filipič je s 17 točkami potrdila drugo mesto v seštevku, ki ga je imela že pred tekmo.

Filipič je troskok začela s 13,67 m, nato pa je dvakrat prestopila in bila po polovici tekme na tretjem mestu. Tudi četrtič ni imela veljavnega skoka in je izgubila eno mesto. A je s 13,87 m v predzadnji seriji prešla na tretje mesto in ga s 13,82 m v zadnjem skoku le še potrdila.

Maja Mihalinec Zidar je nastopila kot prva iz slovenske četverice in drugi n nastop večera opravila kot zadnja. Bila je četrta v drugi kvalifikacijski skupini ter se je s časom 7,33 uvrstila v finale. V tem teku je dosegla svoj najboljši izid sezone, ki ji ga nato v finalu s 7,35 ni uspelo popraviti. Zmagala je Patrizia van der Weken iz Luksemburga (7,09).

