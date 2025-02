Enega najobetavnejših slovenskih atletov po operaciji čakajo štirje meseci rehabilitacije, vsaj toliko ali pa še kakšen več pa, da se vrne na tekmovališča. Letošnja sezona je tako žal izgubljena. Mladi 18-letni Kranjčan tako ne bo mogel pomagati reprezentanci na ekipnem evropskem prvenstvu v Mariboru, prav tako pa bo moral izpustiti evropsko prvenstvo do 20 let, kjer bi se boril za najvišja mesta.

Njegovi plani za prihodnost se s tem niso spremenili. Prihodnje leto odhaja na študij v ZDA, pogajanja z univerzo v Los Angelesu (University of Southern California), kjer je glavni trener olimpijski prvak iz Barcelone 1992 v teku na 400 metrov Quincy Watts, so v zaključni fazi, čaka ga le še podpis pogodbe. Los Angeles bo tudi gostil olimpijske igre leta 2028, katere ima mladi atlet med dolgoročnimi cilji.

"Praktično smo že normalno trenirali, potem pa ga je spet zabolelo"

V Celju se je z metom čez 80 metrov (80,87 m) povsem približal absolutnemu državnemu rekordu Matije Kranjca (81,13 m). Foto: Aleš Fevžer "Težave so se pojavile že lani po mitingu v Novem mestu, ko si je nategnil ligament v komolcu. Do svetovnega prvenstva v Peruju smo težavo rešili in tam osvojili zlato. Sledil je septembrski miting v Pordenoneju, kjer se je boril za zmago in opravil vseh šest metov na polno. Spet je prišlo do bolečin, zato je sledilo tri mesece terapij. V decembru smo začeli s treningi metov, praktično smo že normalno trenirali, potem pa ga je spet zabolelo. Magnetna resonanca ni pokazala nič, šli smo še po drugo mnenje, do ortopedov in izkazalo se je, da ima nestabilen komolec. Zato pri maksimalnih metih čuti bolečino. Tudi sam sem šel na test komolca in podobno težavo imam tudi sam. Tako da gre očitno tudi za dedno zadevo. Več je dejavnikov. Težava se lahko zdravi s terapijami, vendar se lahko pri maksimalnih metih vsakič povrne, tako da smo se odločili za operacijo, kjer naredijo rekonstrukcijo ligamenta. Po operaciji naj bi sklep potem še močnejši," je situacijo obrazložil njegov oče in trener Robert Teršek, tudi sam nekdanji odlični metalec kopja.

Hkrati je povedal, da se s podobnimi težavami ubada več metalcev kopja, med najbolj zvenečimi imeni sta enako operacijo prestala nekdanji svetovni prvak Nemec Johannes Vetter in nekdanja olimpijska prvakinja Hrvatica Sara Kolak.

Tom Teršek se je lani izstrelil med najboljše mlade metalce kopja na svetu. Sprva je na domačem državnem prvenstvu v Celju navdušil z metom čez 80 metrov (80,87 m) in se povsem približal absolutnemu državnemu rekordu Matije Kranjca (81,13 m), na mladinskem svetovnem prvenstvu v Limi pa je poskrbel za pravo dramo, potem ko je do zlate medalje prišel v zadnjem metu.

