Švedski skakalec s palico Armand Duplantis je atletsko sezono 2025 po dolgem počitku, potem ko je lansko poletje osvojil še drugo olimpijsko zlato medaljo in dvignil svetovni rekord na 6,26 m, začel z zmago v Berlinu. Preskočil je 6,10 m.

Šved Armand Duplantis je pred dvoranskim mitingom v petek zvečer v nemški prestolnici kar nekaj časa počival, potem ko je po obrambi naslova na OI v Parizu in svetovnem rekordu, tega popravil še za en centimeter avgusta na mitingu diamantne lige v Chorzowu.

Duplantis je pred mitingom v Berlinu napovedal izboljšanje rekorda v Berlinu, kjer je leta 2023 preskočil 6,06 m. Tokrat je najprej prišel do 6,02 metra, nato pa za seboj pustil vse tekmece in se usmeril proti rekordu mitinga.

Foto: Guliverimage

Ta mu je uspel s skokom prek 6,10 metra, 25-letnik pa je nato letvico postavil na 6,27 m, a v dveh poskusih tokrat še ni popravil lastnega svetovnega rekorda.

"To je bilo dobro tekmovanje za začetek sezone. Rad skačem tukaj in dobro se je bilo vrniti v to dvorano. Na prvi tekmi sezone se moraš vedno otresti nekaj rje," je dejal Duplantis.

Grk Emanuil Karalis, bronast s pariških iger, je končal na drugem mestu s 5,94 metra, tretji je bil Nemec Oleg Zernikel.

Duplantis bo naslednjič tekmoval ob koncu februarja v Franciji, preden bo marca nastopil doma na Švedskem in na Kitajskem. Vrhunec sezone bo septembrsko svetovno prvenstvo v Tokiu, kjer bo lovil svojo tretjo zlato medaljo.