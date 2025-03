Od četrtka do nedelje bo v nizozemskem v Apeldoornu med več kot 600 atletov in atletinj iz 46 držav sodelovalo tudi osem slovenskih na čelu z branilkama srebrnih medalj s prejšnjega EP pred dvema letoma v Istanbulu, Tino Šutej (Palica) in Anito Horvat (800 m).

Pred Horvat je bila leta 2023 le britanska zvezdnica Keely Hodgkinson. Ta je lansko poletje osvojila olimpijsko zlato na 800 metrov, a je sredi prejšnjega meseca utrpela raztrganino stegenske mišice. V Apeldoornu bi branila tretje zaporedno zlato. Lani je v Rimu ubranila tudi evropski naslov na prostem, dvakrat na prejšnjih dveh prvenstvih je bila svetovna podprvakinja, v Tokiu pa je leta 2021 osvojila tudi olimpijsko srebro.

V skoku s palico je v zlati dvoranski seriji letos zmagala Britanka Molly Caudery. Foto: Guliverimage

V skoku s palico je v zlati dvoranski seriji letos zmagala Britanka Molly Caudery. Lani je bila dvoranska svetovna prvakinja in bronasta na evropskem prvenstvu, a je prek Instagrama sporočila, da ne bo potovala v Apeldoorn zaradi lažje poškodbe stegenske mišice in se želi čim bolje pripravila na SP v Nanjingu (od 21. do 23, marca). Švicarka Angelica Moser, lani evropska prvakinja na prostem, je Šutej na drugo mesto potisnila na dvoranskem EP leta 2021 ter ima s 4,76 m s petkovega mitinga v Clermont-Ferrandu najboljši prijavljeni izid med udeleženkami v skoku s palico.

Na osnovni listi prijavljenih za EP je 12 branilk ali branilcev naslova iz Istanbula 2023, deseterica pa ima najboljše izide sezone na svetu v svojih disciplinah. Mahučik, lani je bila izbrana za najboljšo evropsko atletinjo leta, pa bo ena izmed glavnih zvezd EP in bo lovila tretji naslov v nizu. Prejšnje leto je v skoku v višino med številnimi zmagami, tudi na OI, preskočila 2,10 metra. S tem je za centimeter izboljšala 37 let star svetovni rekord Bolgarke Štefke Kostadinove.

Med atleti pa bi lahko v odsotnosti Duplantisa najbolj izstopal Norvežan Jakob Ingebrigtsen. Foto: Guliverimage

Med atleti pa bi lahko v odsotnosti Duplantisa najbolj izstopal Norvežan Jakob Ingebrigtsen. Dvakratni olimpijski zmagovalec je 13. februarja v Lievinu v enem teku dosegel dva svetovna rekorda, na eno miljo s 3:45,14 ter pred tem v vmesnem času na 1500 m (3:29,63).

Nemka Malaika Mihambo, ki je letos edina v skoku v daljino preskočila sedem metrov, bo skušala zlatim kolajnam na OI, SP in EP na prostem dodati tudi prvo zmago na velikih dvoranskih prvenstvih.

Mahučik in Ingebrigtsen (1500, 3000 m) sta dva od štirih posamičnih aktualnih olimpijskih zmagovalcev med udeleženci EP, to sta še Nemka Yemisi Ogunleye (krogla) in Grk Miltiadis Tentoglu (daljina).

Oslabljena bo reprezentanca gostiteljice prvenstva. Dvorana nizozemskega atletskega centra Omnisport, ki sprejme 5000 gledalcev, bo sicer polna, saj so vstopnice že nekaj časa skoraj razprodane, so objavili organizatorji.

Domači ljubitelji atletike največ pričakujejo od sprinterke Lieke Klaver. Foto: Guliverimage

Domači ljubitelji atletike največ pričakujejo od sprinterke Lieke Klaver ter v suvanju krogle od Jessice Schilder, ki je lani v Rimu osvojila naslov evropske prvakinje na prstem. Tedaj je ugnala tudi Ogunleye, ki je pred OI v Parizu pred letom dni prvič opozorila nase na veliki tekmi s srebrom na dvoranskem SP.

Dobitnica bronaste olimpijske medalje v teku na 400 metrov z ovirami in svetovna prvakinja Nizozemka Femke Bol, ki je v Parizu lani osvojila še zlato medaljo v mešani štafeti 4 x 400 m in srebrno v ženski štafeti 4 x 400 m, v tej sezoni ni nastopala. Izpustila je zimsko sezono razen domačega evropskega prvenstva, ker je prednost dala svojemu zasebnemu življenju in bo v Apeldoornu nastopila le v štafeti.

Zaradi visokih ciljev na londonskem maratonu aprila je dvoransko sezono preskočila še ena nizozemska predstavnica Sifan Hassan, dobitnica treh medalj z lanskih OI, vključno z zlatom v maratonu. Konec leta je osvojila tudi prestižni naziv in bila izbrana za najboljšo atletinjo leta na svetu.