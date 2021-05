Slovenska moška odbojkarska reprezentanca, ki bo v petek prvič nastopila v elitni Ligi narodov, je dobila tekmece v skupinskem delu evropskega prvenstva. Tega bodo med 1. in 19. septembrom skupaj gostile Poljska, Češka, Estonija in Finska. Slovenci bodo na prvenstvu stare celine branjenje srebra začeli v Ostravi proti domačinom, Italijanom, Bolgarom, Belorusom in Črnogorcem.

Slovenski odbojkarji se mudijo v Riminiju, kjer bodo v petek proti Srbiji dočakali krst v elitni Ligi narodov. Gre za ponovitev zadnjega finala evropskega prvenstva, po katerem so se naslova veselili Srbi, in ki bo nadaljevanje dobilo med 1. in 19. septembrom na Češkem, Poljskem, Finskem in v Estoniji.

Slovenci v Ostravo, nad Italijane, Bolgare ...

Slovenci so danes na žrebu v Helsinkih izvedeli, da bodo prvenstvo in obrambo naslova podprvakov začeli na Češkem, kjer jih v skupini v Ostravi ob gostiteljih čakajo Italijani, Bolgari, Belorusi in Črnogorci. Gostitelji so si eno reprezentanco lahko izbrali sami Čehi so se odločili za Italijane, Slovenci so bili v prvem bobnu, iz slabših bobnov pa so izžrebali še Bolgarijo, Belorusijo in Črno goro.

"Favoriti Italijani, potem smo tu mi in Bolgari"

"Mislim, da je skupina kakovostna, tako kot so tudi vse ostale, ki imajo dve ali tri močne reprezentance, ki so po rangu boljše od nas. Potem je tu še kakšna druga reprezentanca, ki je bila na prvenstvo uvrščena neposredno in kakšna, ki pride skozi kvalifikacije. V naši skupini so prvi favoriti Italijani, potem smo tu še mi in Bolgari. To bo zelo kvalitetno tekmovanje, na katerem bo treba biti zelo zbran in zmagati na čim več tekmah v skupinskem delu, da si priboriš čim boljšo pozicijo za nadaljevanje," je žreb komentiral kapetan Tine Urnaut.

Selektor Alberto Giuliani, ki mu bodo nasproti stali tudi rojaki, pa dodaja: "Žreb nam je namenil skupino, ki bo tekme predtekmovanja odigrala na Češkem. Zadovoljni smo, da bomo igrali v Ostravi, kjer bodo naši tekmeci gostitelji, Italijani, Bolgari, Belorusi in Črnogorci. Ne bo lahko, ampak tako je v vseh skupinah. Veselimo se nastopov na tem evropskem prvenstvu."

24 reprezentanc, štiri gostiteljice

Letošnje evropsko prvenstvo bo potekalo med 1. in19. septembrom, potekalo pa bo v kar štirih državah, in sicer ga bodo družno gostile Poljska, Češka, Estonija in Finska.

V skupinskem delu bo v Krakovu, Ostravi, Tampereju in Talinu nastopilo 24 reprezentanc. Osmino finala in četrtfinale bosta gostila Gdansk in Ostrava, polfinale in finale pa bo v Katovicah.

Skupine EP 2021 (1.- 19. september) Skupina A (Krakow): Poljska, Belgija, Srbija, Ukrajina, Grčija, Portugalska

Skupina B (Ostrava): Češka, Italija, Slovenija, Bolgarija, Belorusija, Črna gora

Skupina C (Tampere): Finska, Rusija, Nizozemska, Turčija, Španija, Severna Makedonija.

Skupina D (Talin): Estonija, Latvija, Francija, Nemčija, Slovaška, Hrvaška.



