Zgodovinski žreb: Slovenci pričakujejo tekmece

Odbojkarski spektakel bo potekal v štirih državah in devetih mestih. Medtem ko bo v Sloveniji vse skupaj potekalo le v Ljubljani, bodo Francozi tekme lahko spremljali v Montpellieru, Nantesu in Parizu. V Belgiji se bo igralo v Bruslju in Antwerpnu, na Nizozemskem pa v Amsterdamu, Apeldoornu in Rotterdamu.

Na prihajajočem evropskem prvenstvu bo prvič v zgodovini mogoče stiskati pesti za 24 ekip. Namesto standardnih štirih skupin po štiri bo zdaj v posamezni skupini šest ekip. Reprezentance se bodo pomerile vsaka z vsako, najboljše štiri pa se uvrstijo v izločilne boje.

Skupine na EP 2019:

Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D Francija Belgija Slovenija Nizozemska

Kako se bodo slovenski odbojkarji odrezali na "domačem" EP? Osvojili bodo prvenstvo. 6,25% +

Uvrstili se bodo v finale. 12,50% +

Uvrstili se bodo v polfinale. 54,17% +

Uvrstili se bodo v četrtfinale. 25,00% +

Uvrstili se bodo v osmino finala. 0,00% +

Obstali bodo v skupini. 2,08% +

Rusija in Nemčija ne moreta biti v isti skupini

Gostiteljice turnirja so že razdeljene po skupinah, Slovenija bo v skupini C, tekmece pa bo dobila danes ob 18.30. Žreb ne bo delegiran, edina izjema sta zadnji finalistki evropskega prvenstva Rusija in Nemčija. Ti dve reprezentanci ne smeta biti v isti skupini.

Kakovostni bobni:

Boben 1 Boben 2 Boben 3 Boben 4 Boben 5 Rusija Bolgarija Estonija Španija Belorusija Srbija Nemčija Slovaška Ukrajina Črna gora Poljska Finska Turčija Grčija Romunija Italija Češka Portugalska Makedonija Avstrija

V Ljubljani tudi polfinalni obračun

V štirih državah se bo igralo vse do četrtfinala, potem pa se Belgija in Nizozemska kot gostiteljici poslovita, kar pomeni, da bosta polfinalna obračuna v Franciji in Sloveniji. Finale in tekma za tretje mesto bosta v Franciji.