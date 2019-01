Slovenski odbojkarji bodo na EP igrali v skupini C

V nedeljo bodo v Bruslju izžrebali pare septembrskega odbojkarskega evropskega prvenstva, ki ga bo poleg Francije, Nizozemske in Belgije gostila tudi Slovenija. Reprezentance prirediteljev so že porazdelili v skupine, v skupini A bo Francija, v skupini B Belgija, v skupini C, ki bo igrala v Ljubljani, Slovenija, in v skupini D Nizozemska.

Preostale reprezentance bodo razdeljene v bobne, reprezentance iz istega se med seboj ne morejo pomeriti. V prvem bodo Rusija, Poljska in Italija, v drugem Bolgarija, Nemčija, Turčija in Češka, v tretjem Finska, Estonija in Portugalska, v četrtem Španija, Ukrajina, Grčija in Makedonija, v petem pa Belorusija, Črna gora, Romunija in Avstrija. V osmino finala se bodo prebile štiri najboljše reprezentance iz vsake skupine.

Prvenstvo, na katerem bo prvič nastopilo 24 reprezentanc, bo od 12. do 29. septembra, mesta, v katerih se bodo odvijale tekme, pa so poleg Ljubljane še Montpellier, Nantes, Pariz, Bruselj, Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam in Apeldoorn.