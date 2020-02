Mariborčanke favoritinje, Calcit ima v rokah slovenski finale

Na papirju so favoritinje državne prvakinje iz Maribora, ki so letos že osvojile domači pokalni naslov, najboljše pa so bile tudi v rednem delu lige. A varovanke Radovana Gačiča zagotovo niso neranljive, kar je pokazala tudi njihova zadnja prvenstvena tekma, na kateri so izgubile proti SIP Šempetru. Če se hočejo veseliti svoje četrte lovorike v tem tekmovanju, se bodo morale močno potruditi, saj tudi preostale ekipe niso brez ambicij.

Novogoričanke bodo računale na prednost domačega igrišča. Foto: CEV

Njihov tekmec v polfinalu, GEN-I Volley je to dokazal že s tem, ker se je prijavil za organizacijo zaključnega turnirja, nato pa še z zamenjavo na trenerskem mestu, Tilna Kozamernika je zamenjal Matjaž Stanič. Vodstvo kluba z rezultati v zadnjem času ni moglo biti zadovoljno, novogoriška ekipa je v rednem delu po seriji slabih rezultatov na koncu tekmovanja zasedla le peto mesto, blestela pa ni niti v državnem prvenstvu niti v pokalu.

Rozman: Vse bo odvisno od nas samih

Gregor Rozman je s Calcitom v tej sezoni tako zmagal kot tudi izgubil proti Brčkemu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Drugi polfinalni par ne bo vseslovenski, v njem bo Calcit Volley igral z bosansko ekipo Bimal-Jedinstvo Brčko, ki je po rednem delu zasedla tretje mesto, Calcit pa premagala v medsebojnem obračunu v Kamniku.

"Vse bo odvisno od nas samih," meni kamniški trener Gregor Rozman, ki je lahko zadovoljen s tem, da so zdaj vse njegove varovanke zdrave. Dejstvo je, da vse po preležanih boleznih niso še v najboljši pripravljenosti, bo pa zato motiv toliko večji. Tudi zato, ker jih je Jedinstvo premagalo v Kamniku, na tej tekmi je blestela njihova sprejemalka Anđelka Radisković, ki je tudi najbolj učinkovita igralka srednjeevropske lige. Na niz dosega po 5,02 točke, Jedinstvo pa ima v svojih vrstah tudi drugo najboljšo blokerko rednega dela tekmovanja, Ano Gajić.

"Pomembno je, da imamo zdaj na treningih spet vse igralke in da lahko normalno delamo. Bolezen je pustila svoje posledice, vseeno pa upam, da bomo v Novi Gorici vseeno lahko igrali sproščeno in prikazali dobro igro. Vsi se bomo potrudili po maksimalnih močeh, čeprav se zavedamo, da bo Jedinstvo zelo neugoden nasprotnik, ki ima v svojih vrstah eno fantastično posameznico. Z njimi smo igrali dvakrat, v Brčkem smo zmagali, doma izgubili, med sabo se dobro poznamo, tako da kakšnih velikih skrivnosti ne bo. Bo pa treba odigrati resnično zbrano od prve do zadnje točke, če želimo priti do ugodnega izida," pot do zmage vidi Rozman.

Slovenski klub zadnjič najboljši leta 2016 Nova KBM Branik je s štirimi naslovi najuspešnejša ekipa v zgodovini srednjeevropske lige, ki se igra od leta 2005. Zadnji slovenski zmagovalec, in sicer leta 2016, Calcit Volley ima dva naslova, enako kot slovaška Senica in madžarski Linamar Bekescsabai, Novogoričanke pa so med tistimi ekipami, ki so zmagale enkrat, med temi je tudi lanski zmagovalec češki Olomouc. Letos so v ligi sodelovale le ekipe iz Slovenije, Hrvaške in BiH.