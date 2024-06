V živo: Slovenci lovijo finale, prvi niz Japoncem. Francozi razžalostili gostitelje.

Slovenski odbojkarji so v petek zvečer po hudem četrtfinalnem boju lige narodov s 3:2 premagali Argentino in se uvrstili v današnji polfinale, v katerem jim nasproti pravkar stoji Japonska. Azijska reprezentanca je edina, ki je na 13 tekmah te sezone premagala Slovence. Prvi polfinale med gostiteljico Poljsko in Francijo je po pravi drami z 2:3 pripadel slednji. Srečanje se je končalo krepko po 19. uri, zato se je večerni obračun začel s petnajstminutnim zamikom.

Na zaključnem turnirju lige narodov so po četrtfinalnih tekmah v boju za lovoriko in mikavno denarno nagrado ostale le še štiri reprezentance. Med njimi je tudi slovenska, ki se ji je v petek zvečer po hudem boju z Argentino uspelo prebiti v polfinale. Slovenci so v četrtem nizu ubranili zaključno žogo tekmecev za zmago, nato pa sami zmagali po tie breaku.

Varovanci Gheorgheja Cretuja so ob 20. uri začeli polfinalno tekmo z Japonsko. Ta je v četrtek s 3:0 izločila Kanado in imela debel dan več počitka od slovenskih odbojkarjev. Azijska zasedba je tudi edina, ki je v tej sezoni našla recept za Slovence, na domačem turnirju lige narodov jih je premagala s 3:1. Na lanskem zaključnem turnirju lige narodov so Japonci Slovence, ki lovijo prvo odličje na tem tekmovanju, premagali v četrtfinalu.

Tudi tokratno srečanje so bolje začeli Japonci in prvi niz dobili s 25:21.

Francozi prvi finalisti

Francozi so po drami ugnali Poljake. Foto: Volleyball World

Francozi so se v prvem polfinalnem srečanju po drami prebili v finale in poskrbeli, da Poljaki ne bodo ubranili lanskoletne lovorike. Bolje so sicer začeli domačini, ki so dobili prvi niz. Naslednja dva sta pripadla branilcem olimpijskega naslova, četrti pa spet Poljakom in tekma se je zavlekla v skrajšani, peti niz. V njem so več zbranosti pokazali Francozi in ga na razliko dobili z 18:16. Za Poljsko je največ točk, 18, dosegel Norbert Huber, pri Franciji pa je še tri več dodal Yacine Louati.

V nedeljo bo ob 17. uri tekma za tretje mesto, ob 20. uri pa še finale.

Liga narodov, polfinale, Lodž Sobota, 29. junij