ZDA na Japonsko poslale nadzvočne bombnike B1

Japonska leži znotraj tako imenovane "prve otoške verige", ki je del ameriške mornariške strategije, katere namen je omejiti vojaški pristop Rusije in Kitajske na Tihem oceanu. Ameriško poveljstvo zračnih sil za območje Tihega oceana je sporočilo, da sta v torek v okviru misije iz Teksasa v letalsko bazo Misawa na Japonskem prispela dva bombnika B-1B.

Bombnik B-1B, znan tudi pod imenom Lancer, redno deluje v zahodnem Tihem oceanu, kjer izvaja vaje z ameriškimi zavezniki in partnerji. Nosi lahko do 34 tisoč kilogramov bomb in raket, ima medcelinski doseg in lahko leti z dvakratno zvočno hitrostjo.

To je sicer že druga misija ameriških bombnikov v zahodnem Tihem oceanu letos. Januarja so namreč na ameriško ozemlje Guam poslali štiri bombnike B-1B. Polkovnik letalskih sil Christopher Travelsters je dejal, da so takšne misije ključne, saj zagotavljajo nenehno usposabljanje posadke bombnikov B-1B.

B-1B Lancer crews recently flew from Texas to South Korea to Japan, kicking off a series of integration exercises with Allies and Partners.



Our long-range bombers routinely demonstrate their lethal capability and our ironclad commitment to a Free and Open Indo-Pacific.

Poleg bombnikov B-1B so ameriške zračne sile na otok Diego Garcia v Indijskem oceanu poslale tudi do šest bombnikov B-2. Ti so sposobni nositi jedrsko orožje.