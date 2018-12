ACH Volley brez težav do 11. pokalnega naslova! #video

Kamniški odbojkarji so v uvodu v srečanje pokazali, da letošnje lovorike ne bodo zlahka prepustili tekmecem in so s prodornimi napadi ves čas narekovali ritem igre. A na drugi strani so jim sledili tudi odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana, ki so v Kanal prišli po dvanajsto pokalno lovoriko. Od 10. točke naprej smo ves čas spremljali izenačen obračun, v katerem sta ekipi izmenično nizali točke. V ljubljanskih vrstah sta zanje skrbela Timofi Poluian in Jure Okroglič, na drugi strani sta vračala Sašo Štalekar in Dimitrij Babkov.

Prav Poluian je svoje moštvo popeljal do vodstva z 18:17. Andrej Urnaut je uporabil dvojno menjavo in v igro poslal Jana Brulca in Jorija Mantho, slednji je Ljubljančane popeljal do vodstva z 21:19, Matic Videčnik pa je prinesel še 22. točko. Odmor na zahtevo Aleša Hribarja ni zaustavil tekmecev, ki so po novem uspešnem napadu Manthe slavili s 25:21.

Slavje ACH Volleyja v Kanalu:

JAAAAAAAAA, ZMAGAAAAAAA! #11 🏆💪🏻🤞🏻🔥❤️ Objavil/a ACH Volley Ljubljana dne Nedelja, 23. december 2018

Drugi niz se je začel po enakem scenariju kot prvi. Po izenačenju na 4:4 sta Poluian z napadom in Videčnik z blokom poskrbela za vodstvo s 6:4, a sta Štalekar in Primož Vidmar dvakrat blokirala za novo izenačenje. Štalekar je dodal as za 8:7, po še eni napaki Ljubljančanov pa so Kamničani vodili z 11:9. V nadaljevanju se je z napadi izkazal še Andrej Štembergar Zupan, po novem asu Štalekarja pa je bil Urnaut, pri zaostanku s 14:16, primoran vzeti odmor. Kamničani so dodali še dve točki za 18:14, a se je ACH Volley Ljubljana s tremi zaporednimi točkami (dosegla sta jih Videčnik in Poluian) vrnil v igro.

Petar Đirlić, ki je v igro vstopil skupaj z Andrijo Vilimanovićem, je svoje moštvo spet popeljal v vodstvo z 20:19. Kamničani so imeli še naprej težave s sprejemom začetnega udarca in posledično z napadi in tudi po odmoru na zahtevo Hribarja igra ni stekla. Pavlović je poskrbel za zaključno žogo pri 24:19, po asu Matije Pleška pa je šla zmaga v roke Ljubljančanom.

Foto: Klemen Brumec

Na začetni servis Okrogliča so si kamniški odbojkarji privoščili napake, ki so tekmecem omogočile vodstvo s 4:1 in s 7:4. Ljubljančani so ob tem izvajali tudi pritisk z začetnimi udarci in si zagotovili štiri točke naskoka (10:6). Po odmoru, ki ga je vzel Hribar, so se Kamničani vrnili v igro in po bloku in napadu Štembergar Zupana povedli z 12:11. Urnaut, ki je dal priložnost še Janu Pokeršniku, je svoje varovance poklical na klop, a je Miha Bregar z napadom vodstvo povišal na 13:11. Po še enem dobrem začetnem udarcu Štalekarja je točko z napadom dodal še Domen Kotnik, nato pa je bil uspešen Đirlić.

Napaka Kotnika in blok Videčnika sta v ospredje popeljala ACH Volley Ljubljana (17:16). As Videčnika in blok Okrogliča sta botrovala vodstvu ljubljanske vrste z 20:19. Hribar je poizkusil z odmorom in menjavami, Kamničani so se približali na 20:21 in poravnali na 22:22. Zaključno žogo je z napadom priskrbel Pokeršnik, ki je tudi zaključil tekmo v korist ACH Volleyja Ljubljana (25:22).

Foto: Klemen Brumec

Izjavi trenerjev po tekmi Andrej Urnaut, trener ACH Volleyja: "Čestitati moram svojim igralcem, ki so prikazali dobro ekipno igro. V prvem in drugem nizu sta se nam obrestovali dvojni menjavi. Predvsem to velja za drugi niz, v katerem smo z delnim 11:1 prišli do preobrata, veseli pa me, da smo do njega prišli po zaslugi z agresivnim blokom in dobro obrambo."



Aleš Hribar, trener Calcit Volleyja: "V vseh treh nizih smo imeli ali na začetku ali na sredini nizov točkovno prednost, ki pa je v končnicah nismo znali ubraniti. V končnicah je pa tako, da velikokrat odloča individualno kakovost nasprotnika in tudi danes je bilo tako. Predvsem višina nasprotnika je bila tista, ki je prišla do izraza, prav tako pa se v odločilnih trenutkih nismo odločili za prave rešitve."

Zaključni turnir slovenskega pokala, moški, Kanal: Finale: Nedelja, 23. december:

ACH Volley : Calcit Volley 3:0 (21, 19, 22)

Đirlić 10, Poluian 9,Mantha in Pavlović 8; Štalekar 12, Babkov 8, Štembergar Zupan 7 Polfinale: Sobota, 22. december:

Calcit Volley : Črnuče 3:0 (22, 18, 19)

Štembergar Zupan 13, Babkov 10; Valentič 11, Čopi 8



ACH Volley : Salonit Anhovo 3:1 (23, 20, -21, 19)

Polujan in Đirlić 20; Vrtovec 16, Peterlin 14