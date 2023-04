Zadnje sporočilo 18-letne odbojkarice, ki je umrla pri padcu skozi okno, jih je pretreslo

Foto: Guliverimage Do nesreče je prišlo po sredini povratni tekmi polfinala lige prvakinj med turškim Eczacibasijem in Novaro. Turkinje so tekmo dobile s 3:0, Julia Ituma pa je dosegla dve točki. V finale so se uvrstile Turkinje, saj so Italijanke prvo tekmo doma dobile s 3:2.

Preiskava smrti mlade športnice še poteka, vse več okoliščin pa kaže na to, da je šlo za samomor. Po poročanju turškega časnika Hurriye so bile zadnje besede, ki jih je Ituma zapisala na ekipnem skupinskem pogovoru na WhatsAppu, besede slovesa: "Adijo. Dokler se spet ne srečamo."

Kot še poroča časnik Hurriyet, se je mlada odbojkarica po porazu v polfinalu lige prvakinj dolgo v noč po telefonu pogovarjala s svojo sošolko iz zasebne srednje šole v Novari. Ta je bila po pogovoru očitno zaskrbljena za svojo prijateljico, zato je takoj stopila v stik z njeno soigralko in se pozanimala, ali je z Julio vse v redu. Ta se je po daljšem telefonskem pogovoru, ki so ga zabeležile tudi kamere na hodniku, dolgo v noč v hotelski sobi pogovarjala še s svojo ekipno kolegico in sostanovalko, špansko odbojkarico Lucio Varela Gomez. Kaj se je dogajalo od poldruge ure naprej, ko je Gomezova zaspala, še vedno ni jasno.

