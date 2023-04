V nepojasnjenih okoliščinah je umrla 18-letna odbojkarica

Italijanski mediji poročajo, da okoliščine nesreče še niso pojasnjene in da se s primerom ukvarja policija, ki preiskuje podrobnosti.

Nesreča se je zgodila po sredini povratni tekmi polfinala lige prvakinj med turškim Eczacibasijem in Novaro. Turkinje so tekmo dobile s 3:0, Ituma pa je dosegla dve točki.

V finale so se uvrstile Turkinje, saj so Italijanke prvo tekmo doma dobile s 3:2.

Ituma, ki se je rodila v Milanu nigerijskima staršema, je igrala prvo sezono za Novaro in je veljala za eno izmed nadarjenih odbojkaric. Z mladinskimi italijanskimi reprezentancami je osvojila Eyof in evropsko prvenstvo do 19 let.

