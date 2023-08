Manj kot 24 ur po zanesljivi zmagi Slovence čaka sosedski obračun

Slovenski odbojkarji se bodo na močnem pripravljalnem turnirju v Krakovu po zanesljivi petkovi zmagi nad Poljsko (3:0) ob 14. uri pomerili z aktualnimi svetovnimi in evropskimi prvaki Italijani. Ti so v petek za uvod v Wagnerjev memorial s 3:0 premagali Francoze. Ob 17. uri sledi še dvoboj gostiteljev in galskih petelinov.

Še dober teden je do začetka evropskega odbojkarskega prvenstva za moške (28. avgust). Slovenci bodo branili srebrno odličje. A še pred odhodom v Varno, kjer bodo začeli prvenstvo, pripravljenost preverjajo na Poljskem. V družbi gostiteljev, Italijanov in Francozov sodelujejo na 20. memorialu Huberta Wagnerja.

Zasedba Gheorgheja Cretuja je turnir odprla z zanesljivo petkovo zmago nad Poljaki s 3:0 (21, 18, 21). Manj kot 24 ur po zmagi jo čaka drugi obračun. Nasproti ji bo stala na papirju ena najboljših reprezentanc na svetu, svetovna in evropska prvakinja Italija. Zahodni sosedi so v petek brez oddanega niza premagali Francoze. Slovenci in Italijani so se zadnjič pomerili v začetku julija, ko so v ligi narodov s 3:0 slavili azzurri.

"Po daljših pripravah v Sloveniji smo v četrtek prispeli v Krakov. Dolgotrajna pot nas je kar utrudila, a od začetka do konca smo igrali kot ekipa ter uživali na igrišču. Energijo moramo prenesti tudi na preostale tekme in jo še nadgraditi," je po petkovi zmagi dejal Klemen Čebulj, ki je k zmagi prispeval 17 točk.

Po sosedskem obračunu ob 17. uri sledi še tekma med Poljsko in Francijo. Ta bo v nedeljo ob 14. uri zadnja slovenska tekmica.

Poljaki slavili desetkrat

Na turnirju štirih reprezentanc so bili doslej najuspešnejši Poljaki, ki so zmagali desetkrat, tudi lani. Dveh zmag na Wagnerjevem memorialu so se veselile še Brazilija, Rusija in Nizozemska, eno pa Italija, Nemčija in Bolgarija. Skozi zgodovino je sicer na njem nastopilo 21 evropskih reprezentanc, poleg njih pa še Egipt, Tunizija, Kitajska, Iran, Japonska, Avstralija, Brazilija, Argentina, Kanada in Kuba.

Po koncu memoriala v spomin na nekdanjega poljskega reprezentanta in selektorja se bodo slovenski odbojkarji vrnili v domovino, v Ljubljani opravili še zadnje treninge, prihodnjo nedeljo pa se nato odpravili na pot proti bolgarski Varni, kjer bo reprezentanca v sredo, 30. avgusta, proti Ukrajini začela nastope med evropsko elito.

Hubert Wagner Memorial, Krakov Sobota, 19. avgust

