Spremenjen sistem tekmovanja v 1. DOL: pri ženskah bosta dve prvi ligi

Že prvi krog prvenstva v 1. DOL za moške, ki bo na sporedu 13. oktobra, bo postregel z zanimivim obračunom med slovenskim prvakom, ekipo ACH Volley Ljubljana in Salonitom Anhovo. Triglav Kranj bo gostil podprvaka, Calcit Volley, Maribor pa se bo doma srečal s Panvito Pomgrad. Krka, ki si je v lanski sezoni zagotovila obstanek v prvoligaški konkurenci, se bo v uvodnem krogu tekmovanja pomerila s Črnučami, lani še drugoligaš Šoštanj Topolšica pa se bo prvič predstavil v gosteh pri Hočah.

Že v 3. krogu prvenstva, 27. oktobra, bomo spremljali derbi med najuspešnejšima ekipama zadnjih sezon, ACH Volleyjem Ljubljana in Calcit Volleyjem, medtem ko bosta najboljša ženska kluba v zadnjih letih, Nova KBM Branik in Calcit Volley, moči prvič merila v okviru 6. kroga, 17. novembra.

Prvakinje za začetek proti Kamniku

Začetek prvenstva za ženske bo predvidoma zelo zanimiv, saj se bosta v 1. krogu v Novi Gorici udarila GEN-I Volley in Formula Formis, SIP Šempeter bo gostil Calcit Volley, v primorskem derbiju bomo spremljali Luko Koper in Ankaran Hrvatine. Slovenske prvakinje, odbojkarice Nove KBM Branika, bodo gostovale pri Calcit Volleyju II, ŽOK Ljutomer, ki bo po dolgih letih spet igral v prvoligaški konkurenci, se bo pred domačimi navijači pomeril z ekipo Roto Kema-Puconci.

Mariborčanke bodo sezono odprle proti drugi ekipi Kamnika. Foto: Nova KBM Branik

Prvi del prvenstva se bo z 10. krogom zaključil 15. decembra, po božično-novoletnem in reprezentančnem premoru pa bodo ekipe spet na parketu v soboto, 12. januarja, prav tako kot tudi ženske ekipe po reprezentančnem premoru. Zadnji, 18. krog bo na sporedu 2. marca, sledili bodo obračuni v okviru zelene skupine pri moških in ženskah. Pri moških in ženskah bodo v zeleni skupini nastopile ekipe, ki bodo redni del prvenstva zaključile na 7. do 10. mestu, pri ženskah se bosta v zeleno skupino uvrstili še prvi dve ekipi iz 1.B DOL.

Najboljše ekipe po prvem delu tekmovanja ne bodo več igrale v modri skupini, ampak se bodo, tako kot že zadnji dve sezoni pri ženskah, uvrstile neposredno v četrtfinale. Neposredno v polfinalu bomo lahko spremljali najboljši dve ekipi po rednem delu prvenstva, za preostali mesti v polfinalu pa se bodo med seboj pomerila moštva, ki so po rednem delu osvojila 3. do 6. mesto. Četrtfinalne tekme se bodo začele 23. marca, polfinalne bo 3. aprila, prva finalna tekma pa 13. aprila.

Pri moških naslov brani ACH Volley. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pri ženskah bomo letos po dolgem času lahko spremljali tudi 1.B DOL, ki se bo začela 13. oktobra in v kateri bo nastopalo deset ekip, ŽOK Triglav Kranj, Prevalje, ATK Grosuplje, Swatycomet Zreče, Nova KBM Branik II, ŽOK GSV Zava Ptuj, Mozirje, Piran. Krim Pirnar doors in Vital Ljubljana.

V 2. DOL za moške bo v sezoni 2018/19 nastopalo 12 ekip, v 2. DOL za ženske pa po deset ekip na vzhodu in zahodu. V 3. DOL bo skupaj tekmovalo 48 ekip, po 24 pri moških in ženskah, razdeljene pa bodo na vzhodni in zahodni del lige.

Preberite še: