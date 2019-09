Smeh in dobra volja, a tudi resnost: Bolgari imajo popolno ekipo

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo po dveh tekmah "počitka" kolesje na vse obrate spet zavrtela v soboto zvečer (20.30), ko se bo v osmini finala pred ponovno lepo zapolnjenimi Stožicami udarila z zelo močno Bolgarijo, ki jo do zdaj na uradnih tekmah še ni premagala. "Pripravljeni smo. Od prvega do zadnjega," poudarja slovenski selektor Alberto Giuliani, ki ima še vedno najvišje cilje. "Moj cilj je naslov evropskega prvaka," je izstrelil kot iz topa, a se ob tem tudi glasno zasmejal.

Po razširjenjem skupinskem delu, ko je vseh 24 ekip v štirih državah odigralo po pet tekem, sta tako Bolgarija kot Slovenija trikrat zmagali in dvakrat izgubili. Slovenci so priznali premoč Makedoniji in Rusiji, bolgari pa v najmočnejši skupini na turnirju Franciji in Italiji.

"Bolgari so zelo kakovostna ekipa, gre na izločanje in ni popravnega izpita. Na tekmi z Rusijo nismo toliko upoštevali sistema naše igre pri napadih na visoke žoge in pri tem bomo morali biti bolj potrpežljivi, zbrani v teh težkih situacijah. Bolgari zelo dobro pritiskajo z začetnimi udarci in zagotovo bo takih žog kar nekaj. Vztrajati bomo morali pri sistemu, ki ga igramo od začetka priprav. Strategijo podajalca smo že spoznali, v podrobnosti bomo še šli in se na tekmece dobro pripravili. Morali bomo tudi tvegati in z dobrimi servisi spraviti tekmece od mreže, na ta način bi bilo pol dela opravljenega. Tudi na račun kakšne napake več," je zbranim predstavnikom sedme sile dejal sprejemalec Klemen Čebulj.

Kdo bo boljši na sobotni tekmi v Stožicah? Slovenija 50,00% +

Bolgarija 50,00% +

Na uradnih tekmah še brez uspeha

Slovenski selektor se ne boji, da proti Bolgariji ne bi imel na voljo vseh igralcev. Foto: Grega Valančič / Sportida Slovenci na uradnih tekmah Bolgarov doslej še niso premagali, kar bo pred domačimi gledalci, prireditelji pričakujejo blizu deset tisoč navijačev, še dodaten motiv. "Bolgari imajo popolno ekipo, na čelu s Sokolovim in Yosifovim, vsi igralci imajo bogate mednarodne izkušnje, a jih imajo tudi Slovenci, prav tako tudi tako dobre igralce. Mislim, da bo tekma zelo težka, odločali bodo malenkosti," je nasprotnika pohvalil slovenski selektor Alberto Giuliani, ki je bil na druženju z novinarji zelo dobro razpoložen in poskrbel tudi za nekaj hudomušnih šal.

Ko je beseda nanesla na poškodbe, se je malce zresnil, a kot sam pravi, je pomembnost tekme tako velika, da bo pričakuje, da bo imel na voljo vse igralce. "Te tekme so naša prednost, saj ni igralca, ki bi si želel izpustiti tekmo na izločanje. Pomembnost tekme pomaga, da se pozabi tiste manjše nevšečnosti."

Zadnji dve medsebojni tekmi: EP 2017 - skupinski del:

Slovenija : Bolgarija 0:3 (-22, -26, -17) Olimpijske kvalifikacije 2012:

Bolgarija : Slovenija 3:0 (23, 18, 22)

"Pritisk je naše življenje"

Silvano Prandi je bil zelo ekonomičen in odgovarjal v slogu vojaka na misiji. Foto: Aleš Oblak Selektor Bolgarije Silvano Prandi je spregovoril tudi o pritisku, s katerim se bodo ekipe soočile v izločilnih bojih.

"Vsaka tekma prinaša določen pritisk. To je naše življenje, če tega ni, gre le za prijateljsko tekmo. Če bomo zmagali, bomo v četrtfinalu, sicer bomo odšli domov. Menim, da so Slovenci favoriti, saj igrajo doma," je bil v pogovoru izredno ekonomičen italijanski strokovnjak na klopi Bolgarije, ki je z Giulianijem velik prijatelj.

"Večina časa, da," je v resnem tonu, v slogu vojaka na misiji, dejal Prandi in s tem potrdil, da po sodnikovem žvižgu ne bo več časa za prijateljevanje, želja bo le ena, zmaga nad Slovenijo in uvrstitev med osem najboljših v Evropi.

"V odbojki sta le dve možnosti. Lahko zmagaš ali zgubiš, drugega ni. Ekipa, ki bo bolj uravnotežena, bo zmagala, v tem je vsa umetnost. Če bomo to mi, bomo šli mi v četrtfinale, če ne, bo to Slovenija," je še sklenil bolgarski selektor, ki je ob Juliu Velasco vzornik večini odbojkarskih trenerjev.

Kdo bo evropski prvak? Rusija 39,05% +

Poljska 8,39% +

Francija 10,22% +

Srbija 6,93% +

Italija 2,19% +

Slovenija 31,39% +

Bolgarija 1,82% +

Preberite še: